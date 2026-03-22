    Slovenija

    Janez Janša: Ali v Ljubljani ne znajo šteti ali je kaj narobe z računalnikom

    Kljub dvomom glede podatkov ocenjuje, da se osnovna politična slika bistveno ne bo spremenila.
    Janez Janša: »Od DVK bi predvsem pričakovali, da v 21. stoletju, spletna stran deluje. Stvar je izjemno čudna,« je dejal prvak SDS. FOTO: Matej Družnik
    Janez Janša: »Od DVK bi predvsem pričakovali, da v 21. stoletju, spletna stran deluje. Stvar je izjemno čudna,« je dejal prvak SDS. FOTO: Matej Družnik
    Pi. K.
    22. 3. 2026 | 22:30
    22. 3. 2026 | 22:38
    3:20
    A+A-

    Predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu po delnih neuradnih rezultatih volitev opozoril na neskladja med podatki, ki jih zbira njegova stranka, in uradnimi rezultati. Po njegovih besedah imajo v stranki zbranih približno milijon glasovnic, pri čemer naj bi bila razlika v primerjavi s podatki državne volilne komisije okoli 50.000 glasov v korist SDS.

    Kot je poudaril, sicer ne gre za popolnoma enak nabor volišč, a je razlika kljub temu »zelo velika« in po njegovem mnenju »nenavadna«. Napovedal je, da bodo v stranki preverili vsak glas: »Organizirali smo se tako, da imamo povsod nadzornike, in vse bomo prešteli.«

    Esih in Zatler: Zmagovalke vzporednih volitev so Svoboda, NSi in Resni.ca

    Pri tem je pozval odgovorne na državni volilni komisiji, naj zagotovijo transparentnost in pravilnost postopkov, ter opozoril na tehnične težave, med drugim na sesuvanje spletne strani komisije. »Upam, da se ne dogaja kaj čudnega ali kakšna šlamastika kot na zadnjih volitvah,« je dejal in dodal, da za zdaj nikogar ne obtožuje.

    »Od DVK bi predvsem pričakovali, da v 21. stoletju spletna stran deluje. Spremljamo volitve po vsej Evropi, pa se nikjer kaj takega ne dogaja kot pri nas. Stvar je izjemno čudna,« je dejal prvak SDS.

    Janez Janša je v volilnem štabu SDS pozval odgovorne na državni volilni komisiji, naj zagotovijo transparentnost in pravilnost postopkov, ter opozoril na tehnične težave. FOTO: Matej Družnik
    Janez Janša je v volilnem štabu SDS pozval odgovorne na državni volilni komisiji, naj zagotovijo transparentnost in pravilnost postopkov, ter opozoril na tehnične težave. FOTO: Matej Družnik

    Kljub dvomom glede podatkov ocenjuje, da se osnovna politična slika bistveno ne bo spremenila. Dobili bomo parlament in razmerje političnih sil, ki, kot kaže, ne bo zagotavljalo velike stabilnosti,« je dejal.

    Opozoril je tudi na nenavadne razlike pri preštevanju glasov po posameznih okrajih, zlasti v Ljubljani, kjer naj bi štetje potekalo počasneje kot drugod. »V eni uri so imeli v Ljubljani Center še vedno 30 odstotkov preštetih glasovnic. Ali gospodje v Ljubljani znajo šteti, ali je kaj narobe z računalnikom? Glejte, te stvari so pač izjemno čudne,« je dejal.

    Po njegovem mnenju bo treba tam, kjer se pokažejo nepravilnosti, glasove dodatno ročno preveriti.

    Na vprašanje o morebitnih prihodnjih koalicijah, kjer je že znano, da naj bi Robert Golob jutri povabil na sestanek vse, razen SDS, je Janša dejal: »Po volitvah se pogovarjajo s tistimi, ki so izvoljeni. Naj gospodje najprej počakajo, če bodo sploh dobili mandat od volivcev. Jaz upam, da naslednja vlada ne bo takšna, kot je sedanja, ko smo dobili ministre pa ministrice – Alenko Bratušek in Marjana Šarca, ki so jima volivci pokazali vrata kot poslancem. Tu je vprašanje legitimnosti. Počakajmo. Vse bomo prešteli, prekontrolirali. Prah se bo polegel, vroče glave se bodo ohladile in potem bomo videli, kaj se iz godlje, ki je nastala, da narediti.«

    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več

