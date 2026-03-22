Janez Janša: Ali v Ljubljani ne znajo šteti ali je kaj narobe z računalnikom

Predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu po delnih neuradnih rezultatih volitev opozoril na neskladja med podatki, ki jih zbira njegova stranka, in uradnimi rezultati. Po njegovih besedah imajo v stranki zbranih približno milijon glasovnic, pri čemer naj bi bila razlika v primerjavi s podatki državne volilne komisije okoli 50.000 glasov v korist SDS.

Kot je poudaril, sicer ne gre za popolnoma enak nabor volišč, a je razlika kljub temu »zelo velika« in po njegovem mnenju »nenavadna«. Napovedal je, da bodo v stranki preverili vsak glas: »Organizirali smo se tako, da imamo povsod nadzornike, in vse bomo prešteli.«

Pri tem je pozval odgovorne na državni volilni komisiji, naj zagotovijo transparentnost in pravilnost postopkov, ter opozoril na tehnične težave, med drugim na sesuvanje spletne strani komisije. »Upam, da se ne dogaja kaj čudnega ali kakšna šlamastika kot na zadnjih volitvah,« je dejal in dodal, da za zdaj nikogar ne obtožuje.

»Od DVK bi predvsem pričakovali, da v 21. stoletju spletna stran deluje. Spremljamo volitve po vsej Evropi, pa se nikjer kaj takega ne dogaja kot pri nas. Stvar je izjemno čudna,« je dejal prvak SDS.

Kljub dvomom glede podatkov ocenjuje, da se osnovna politična slika bistveno ne bo spremenila. Dobili bomo parlament in razmerje političnih sil, ki, kot kaže, ne bo zagotavljalo velike stabilnosti,« je dejal.

Opozoril je tudi na nenavadne razlike pri preštevanju glasov po posameznih okrajih, zlasti v Ljubljani, kjer naj bi štetje potekalo počasneje kot drugod. »V eni uri so imeli v Ljubljani Center še vedno 30 odstotkov preštetih glasovnic. Ali gospodje v Ljubljani znajo šteti, ali je kaj narobe z računalnikom? Glejte, te stvari so pač izjemno čudne,« je dejal.

Po njegovem mnenju bo treba tam, kjer se pokažejo nepravilnosti, glasove dodatno ročno preveriti.

Na vprašanje o morebitnih prihodnjih koalicijah, kjer je že znano, da naj bi Robert Golob jutri povabil na sestanek vse, razen SDS, je Janša dejal: »Po volitvah se pogovarjajo s tistimi, ki so izvoljeni. Naj gospodje najprej počakajo, če bodo sploh dobili mandat od volivcev. Jaz upam, da naslednja vlada ne bo takšna, kot je sedanja, ko smo dobili ministre pa ministrice – Alenko Bratušek in Marjana Šarca, ki so jima volivci pokazali vrata kot poslancem. Tu je vprašanje legitimnosti. Počakajmo. Vse bomo prešteli, prekontrolirali. Prah se bo polegel, vroče glave se bodo ohladile in potem bomo videli, kaj se iz godlje, ki je nastala, da narediti.«