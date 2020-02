FOTO:Janez Janša bo zamenjal Marjana Šarca

Ljubljana – Pozno zvečer so sveti SDS, SMC, NSi in Desus prikimali izpogajanemu za vstop v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Danes je mogoče pričakovati odločitev predsednika republike Boruta Pahorja, in če bi ime mandatarja državnemu zboru sporočil že danes ali jutri, bi lahko o mandatarju glasovali že v torek.Glede na včerajšnjo odločitev SMC, kjer so bili o vprašanju desnosredinske koalicije najbolj razdeljeni, pa lahko Janez Janša računa tudi na devet njihovih poslancev, saj je le Jani Möderndorfer glasoval proti vstopu v koalicijo. Tako bi desnosredinska koalicija lahko imela 47 poslancev, če Möderndorferja ne bo ...