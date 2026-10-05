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    Slovenija

    Janez Janša danes pri premierki, ki se Slovenije izogiba

    Predsednika vlade bo najprej v Vatikanu sprejel papež Leon XIV., popoldne se bo v palači Chigi srečal še z Giorgio Meloni.
    V zadnjih letih so se premieri obeh držav srečevali večinoma ob robu vrhov v Bruslju. FOTO: italijanska vlada
    Galerija
    V zadnjih letih so se premieri obeh držav srečevali večinoma ob robu vrhov v Bruslju. FOTO: italijanska vlada
    Gašper Završnik
    5. 10. 2026 | 05:00
    8:49
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    Oktobra vse poti slovenskega državnega vrha vodijo v Rim. Prihodnji teden se bo v večnem mestu na evropski konferenci predsednikov parlamentov mudil Zoran Stevanović, za njim v Vatikan prihaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, že danes pa bo italijansko prestolnico obiskal Janez Janša. Premiera bo dopoldne sprejel papež Leon XIV., po kosilu se bo sestal še s predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni.

    Italija in Slovenija sta tesni politični in gospodarski partnerici. Odnosi med sosedama so po skoraj soglasnih ocenah diplomatskih krogov in analitikov kljub nekaterim nerešenim vprašanjem na visoki ravni. »Tako dobri, kot so zadnjih deset let, še niso bili,« je poudarila senatorka Tatjana Rojc iz vrst opozicijske Demokratske stranke. To naj bi na srečanju v palači Chigi potrdila tudi predsednika vlad.

    Priložnosti za obisk

    Dvostranski obiski na ravni premierov med Italijo in Slovenijo so bili v zadnjem desetletju redki. Robert Golob se je z Giorgio Meloni v Rimu sestal novembra leta 2023, še precej več časa je minilo od zadnjega takšnega obiska v obratni smeri, ko je septembra leta 2017 v Slovenijo prišel Paolo Gentiloni. Njegovih naslednikov, Giuseppeja Conteja in Maria Draghija, na bilateralni obisk v Ljubljano ni bilo.

    Nekdanji predsednik Evropske centralne banke se je oktobra leta 2021 udeležil vrha EU – Zahodni Balkan pod okriljem slovenskega predsedstva na Brdu pri Kranju, aktualne premierke pa v skoraj štirih letih pot v Slovenijo ni zanesla ob nobeni priložnosti. Teh sicer ni manjkalo; od evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici do vrha sredozemskih članic Unije MED9 v Portorožu, kjer jo je zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

    Na vrhu sredozemskih članic Unije MED9 v Portorožu je Giorgio Meloni zastopal zunanji minister Antonio Tajani. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Na vrhu sredozemskih članic Unije MED9 v Portorožu je Giorgio Meloni zastopal zunanji minister Antonio Tajani. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

    Dejstvo, da Giorgia Meloni kot premierka še ni obiskala Slovenije, po oceni Pietra Sale iz rimske pisarne Evropskega sveta za zunanje zadeve (ECFR) politično izstopa prav zaradi trdnih odnosov med državama. Razloge za to vidi predvsem v njenem načinu vodenja zunanje politike, ki ga bolj kot ideološkega ocenjuje kot zelo pragmatičnega. »Gradi odnose, ki ji pomagajo dosegati rezultate pri konkretnih vprašanjih,« je pojasnil za Delo. Pri tem je izpostavil Albanijo, kjer je s premierom Edijem Ramo vzpostavila tesne stike, da bi pridobila močnega partnerja na področju migracij, in nedavno krizo v Ceuti, ob kateri je poskušala evropski odziv usmerjati skupaj s socialdemokratsko predsednico danske vlade Mette Frederiksen.

    Tatjana Rojc možne razloge za premierkino izogibanje, da obišče vzhodno sosedo, išče tudi pri njenih svetovalcih, med katerimi imajo nekateri po njeni oceni »omalovažujoč odnos do Slovencev in Slovenije«. V diplomatskih krogih je mogoče slišati, da so redkejši obiski na ravni premierov v primerjavi s tistimi na ravni predsednikov držav povezani tudi s pomanjkanjem kemije med Robertom Golobom in Giorgio Meloni.

    S takšno oceno se strinja tudi analitik in dober poznavalec političnega dogajanja na obeh straneh meje Luka Lisjak Gabrijelčič. Vzroke vidi v zadržkih nekdanje slovenske vlade do italijanske premierke in njene stranke s fašističnimi koreninami, manj pa v odnosu Rima do Ljubljane. »Golob je imel, denimo, kemijo s Pedrom Sánchezom, to je bilo zelo jasno, ustvarila se je tudi os s Španijo, imel pa je razmeroma slabe odnose pravzaprav z vsemi sosednjimi voditelji držav,« je dejal Delov kolumnist.

    Janšev obisk prihaja v sklepnem delu mandata najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike. FOTO: Blaž Samec
    Janšev obisk prihaja v sklepnem delu mandata najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike. FOTO: Blaž Samec

    Janša po drugi strani, kakor je razmišljal sogovornik, v svoji zunanjepolitični strategiji več poudarka namenja odnosu s sosedami. V tem smislu ni presenetljivo, da je za enega svojih prvih bilateralnih obiskov od vnovičnega prevzema oblasti izbral Italijo. Med voditeljema je prav tako mogoče zaznati medsebojno naklonjenost. Ko je Janša pred kratkim Giorgii Meloni čestital ob doseženem rekordu trajanja njene vlade, ga je ta v odzivu označila za »prijatelja in zaveznika«, s katerim deli številne vrednote. Pomenljivo je tudi, da je premierka Slovenijo nazadnje obiskala leta 2021, takrat kot opozicijska političarka, kjer se je ob robu Blejskega strateškega foruma srečala z Janšo.

    Skupne točke in razlike

    Pet let pozneje bo Giorgia Meloni slovenskega premiera sprejela kot ena vplivnejših evropskih voditeljic. Vzpon s političnega obrobja je spremljal tudi premik k zmernejšim stališčem. »Njena evolucija je v zadnjih petih letih razmeroma pozitivna. Gotovo je danes bolj ugledna političarka, kot je bila pred petimi leti,« je ocenil Lisjak Gabrijelčič. V marsičem je postala referenčna točka za evropsko desnico. Sogovornik meni, da bi se iz njenega načina vladanja marsičesa lahko naučil tudi slovenski premier. »Želel bi si, da bi Janša razumel, kako se da desno politiko voditi v Evropi na način, ki ne vodi do razkroja demokratičnih standardov, do blamaž in navezav na iliberalne režime v tujini,« je dejal.

    Razlike v njunem političnem pristopu sogovornik opaža tudi v zunanji politiki, čeprav sta si pri večini vprašanj blizu. Oba sta zavezana podpori Ukrajini ter naklonjena Izraelu in ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, vendar je Giorgia Meloni po oceni Lisjaka Gabrijelčiča pri tem precej bolj državniška in odzivna na spreminjajoče se okoliščine. »Je političarka, ki sledi svojemu instinktu, ravna pragmatično in upošteva javno mnenje, ki ga hkrati tudi sama sooblikuje.« Takšno prilagodljivost sogovornik prepoznava v njenem odnosu do Izraela, ki je od 7. oktobra leta 2023 do danes postajal bolj kritičen, in tudi v tem, da se je Trumpu postavila po robu zaradi nesoglasij glede vojne z Iranom. »To so stvari, ki jih za Janšo žal ne moremo reči,« je dodal.

    Nerešena vprašanja

    Kljub razlikam je ideološka bližina med voditeljema očitna, vprašanje pa je, ali bo pripomogla tudi k reševanju vprašanj, ki še vedno obremenjujejo sosedske odnose. Teh sicer ni veliko, najbolj izstopata nadzor na meji s Slovenijo, ki ga Rim vztrajno podaljšuje od oktobra leta 2023, ter zastopstvo slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, za katero še vedno ni ustrezno poskrbljeno, čeprav njegovo ureditev predvideva zakon o zaščiti Slovencev v Italiji iz leta 2001.

    Italijanska premierka Giorgia Meloni. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Italijanska premierka Giorgia Meloni. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Septembra se je pokazala možnost, da bi to področje rešili z novim volilnim zakonom, enim paradnih projektov sedanje vlade, a nobeno od dopolnil ni bilo sprejeto. »Upam, da bo premier Janša vprašal Giorgio Meloni, zakaj ni bilo razumevanja za spremembo stanja,« je dejala predlagateljica enega od amandmajev Tatjana Rojc, ki izpostavlja tudi druge težave, s katerimi se spopada slovenska manjšina, denimo pri pravilnem zapisovanju imen in priimkov na dokumentih, ter poziva, naj zaščitni zakon končno v celoti zaživi v praksi.

    Volilna računica

    Janšev obisk prihaja v sklepnem delu mandata najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike. Vse glasnejša so ugibanja, da bodo Italijani na volišča odšli spomladi, predvolilni ton je mogoče zaznati v že skoraj vsakem premierkinem nastopu. Volilna računica bi zato lahko vplivala tudi na pripravljenost Rima za reševanje problemov s Slovenijo.

    Migracije in identiteta ostajajo med najpomembnejšimi temami, s katerimi vlada nagovarja volivce. Na skrajni desnici ji po novem konkurira še Nacionalna prihodnost upokojenega generala Roberta Vannaccija. Da pri nadzoru meja ne namerava popuščati, je nakazala pred dnevi, ko je za še 15 dni podaljšala nadzor na letalskih in pomorskih povezavah s Španijo.

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     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

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    Giorgia MeloniJanez JanšaRobert GolobItalijaLeon XIV.Tatjana RojcSlovenska manjšina v Italijinadzor mejezunanja politikaSOS4Democracy

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    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
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    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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