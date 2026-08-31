Janez Janša in Tone Kajzer že tri mesece ignorirata Marto Kos

Skoraj tri mesece, odkar je na oblasti četrta vlada Janeza Janše, še ni bilo stika med njim ali katerim od njegovih ministrov in evropsko komisarko za širitev iz Slovenije Marto Kos. Slednja je danes ob robu prvega dne Blejskega strateškega foruma (BSF) razkrila novinarjem, da je s premierom ali zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem že poskušala navezati stike, a neuspešno. »Prosila sem za termin, da bi se srečala v okviru Blejskega strateškega foruma, pa je predsednik vlade sporočil, da je zaseden. Tudi zunanji minister je sporočil, da je zaseden,« je povedala Marta Kos. Tudi v prihodnje bo vztrajala pri tem, da bo navezala stike z obema: »Vsakič, ko bom prišla v Slovenijo, bom navezala stike z vlado, saj se dogaja veliko pomembnega.« Evropska komisarka iz Slovenije meni, da je pomembno ...