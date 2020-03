Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministrov

INFOGRAFIKA: Delo

Med ministri tretje vladani velikih presenečenj, morda le to, da so v njej le štiri kandidatke. Stranke so jih poiskale v svojih vrstah, nekateri, kot stain, pa se v prve politične vrste vračajo. Za kar sedem kandidatov to tudi ne bo prvo ministrovanje. Razen Janeza Janše bo med izkušenejšimi ministri, ki bo vodil resor za gospodarstvo že pod tretjim premierom.Kot manjše presenečenje velja kandidatka za ministrico za Slovence po svetuA iskanje kadrov tudi v SDS in NSi, ki veljata za stranki z dolgo kadrovsko klopjo, ki bi morali biti zmožni ponuditi imena pravzaprav za vsak resor, ni bilo povsem preprosto. Funkcije ministrov, ki veljajo tako za strokovno kot fizično naporne ter so izpostavljene kritiki medijev in javnosti pač niso vabljive. Slišati je, da naj bi funkcije tudi zato več kandidatov za ministre in državne sekretarje zavrnilo.Zaslišanja pred parlamentarnimi odbori bodo predvidoma potekala od torka in po današnjem preoblikovanju več parlamentarnih odborov, tako da bo imela koalicija SDS, SMC, NSi in Desusa v njih večino, večjih težav pri potrjevanju novih kandidatov na parlamentarnih odborih ne bi smelo biti. Potrjevanje vlade je mogoče pričakovati v torek, 17. marca.