Janez Janša je vzel v bran prvoborca SDS Branka Grimsa

Plenarna skupščina skupine EPP, ki šteje 185 poslancev, bo imela danes zvečer na mizi tudi predlog sklepa o prenehanju članstva Branka Grimsa v največji evropski politični družini. Da bi glasovanju ta sklep lahko bil sprejet, kaže tudi izjava Grimsove kolegice Romane Tomc, sicer ena od desetih podpredsednic EPP, ki ga je na ponedeljkovem izvršilnem odboru SDS predlagala, naj odstopi kot evropski poslanec.

Odstop je svojemu strankarskemu tovarišu predlagala s ciljem zaščite interesov SDS. V luči izjave Romane Tomc, ki je tudi podpredsednica SDS, je zanimiva današnja izjava predsednika SDS Janeza Janše ob prihodu na vrh zveze Nato v Ankari, kjer izrazil upanje, da Grims ne bo izključen iz politične skupine EPP

»Upam, da do te izključitve ne bo prišlo. Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo,« je pomenljivo povedal Janša in dodal, da Grims ni kršil pravil SDS, saj ni član poslanske skupine SDS v državnem zboru, temveč je član politične skupine EPP v evropskem parlamentu.

»Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev. Pač vsak klub ima svoja pravila. Niso pa to take stvari, da bi zaradi tega moral biti izključen,« izjavo Janše povzema agencija STA.

Grims kot ogledalo politike SDS v Bruslju

Vprašanje izključitve prvoborca stranke SDS Branka Grimsa tudi močno odmeva pri slovenskih evropskih poslancih iz drugih političnih družin. Osnutek predloga izključitve Grimsa iz EPP po oceni Irene Joveve in Marjana Šarca (Svoboda/Renew) kaže na to, da se je skupina EPP resno zamislila o tem, ali so določena politična stališča in dejanja še združljiva s krščansko demokracijo, vladavino prava in načeli, ki povezujejo vašo politično družino.

Kot zunanja opazovalca takšno prizadevanje za politično doslednost le pozdravljata, »težje je razumeti, zakaj se zdi, da je ta razmislek omejen zgolj na gospoda Grimsa, ko pa stališča, navedena v predlogu, deli in nenehno podpira tudi stranka, ki jo zastopa«. Joveva in Šarec namreč ugotavljata, da so stališča Grimsa popolnoma usklajena z uradnim stališčem SDS. V tem kontekstu ne preseneča današnja izjava Janše, ki je vzel Grimsa v bran.

Kratek pogled na evidenco glasovanja v evropskem parlamentu in stališča drugih predstavnikov SDS razkriva, da stranka v vsaki posamezni navedeni točki – od ideološke usmeritve do parlamentarnega ravnanja – zastopa povsem enaka stališča, ugotavljata liberalna evropska poslanca iz Slovenije.

Janez Janša upa, da Grims ostane v EPP. FOTO: Roman Šipić

»Sistematično spodkopavanje partnerskih strank EPP ni značilno le za gospoda Grimsa, temveč predstavlja strateško in ideološko ravnanje stranke SDS kot celote. Pregled ključnih glasovanj o poročilih in predlogih, povezanih z vladavino prava, kaže, da celotna delegacija SDS dosledno krši smernice skupine EPP in glasuje z ramo ob rami z njim,« pa je bistvena ugotovitev dvojca Joveva – Šarec v pismu, ki sta ga poslala Manfredu Webru, predsedniku skupine EPP.

»Vsak očitek, uperjen proti gospodu Grimsu, velja neposredno tudi za ostale člane SDS in stranko kot tako. On preprosto le glasno in neposredno izraža tisto, kar preostali del njegove delegacije podpirajo bolj subtilno,« še nadaljujeta.

Liberalna poslanca izkušeni in načelni politični družini, kot je EPP, polagata na srce, da skrbno oceni, ali so stališča lastna le gospodu Grimsu ali pa odražajo širšo politično realnost znotraj SDS in njenega vodstva.

Sama si ne znata razlagali toleriranje stranke SDS, katere voditelj Janez Janša se je med svojim zadnjim vladnim mandatom redno zapletal v spore z evropsko komisijo glede vprašanj vladavine prava, sistematično napadal svobodo medijev in namerno oviral imenovanje tožilcev Evropskega javnega tožilstva. Poleg tega Janša ohranja globoko strateško zavezništvo z Viktorjem Orbánom, odkrito prevzema skrajno desno populistično ideologijo in je bil eden vidnejših evropskih zagovornikov »velike laži« Donalda Trumpa.

»Če so stališča, opisana v predlogu, resnično nezdružljiva z vrednotami EPP, potem vprašanje ni več, ali gospod Grims sodi v EPP. Pravo vprašanje je, zakaj je v njej še vedno stranka, ki ta ista stališča sistematično spodbuja,« zaključita Joveva in Šarec.