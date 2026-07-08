  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Janez Janša je vzel v bran prvoborca SDS Branka Grimsa

    Predsednik SDS sporoča, da Grims ni kršil pravil SDS, pravi problem so notranja pravila EPP. Joveva in Šarec pa trdita, da je problem celotna SDS, ne le Grims.
    Janez Janša: Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Janez Janša: Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    8. 7. 2026 | 10:28
    8. 7. 2026 | 10:51
    5:13
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Plenarna skupščina skupine EPP, ki šteje 185 poslancev, bo imela danes zvečer na mizi tudi predlog sklepa o prenehanju članstva Branka Grimsa v največji evropski politični družini. Da bi glasovanju ta sklep lahko bil sprejet, kaže tudi izjava Grimsove kolegice Romane Tomc, sicer ena od desetih podpredsednic EPP, ki ga je na ponedeljkovem izvršilnem odboru SDS predlagala, naj odstopi kot evropski poslanec.

    Odstop je svojemu strankarskemu tovarišu predlagala s ciljem zaščite interesov SDS. V luči izjave Romane Tomc, ki je tudi podpredsednica SDS, je zanimiva današnja izjava predsednika SDS Janeza Janše ob prihodu na vrh zveze Nato v Ankari, kjer izrazil upanje, da Grims ne bo izključen iz politične skupine EPP

    »Upam, da do te izključitve ne bo prišlo. Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo,« je pomenljivo povedal Janša in dodal, da Grims ni kršil pravil SDS, saj ni član poslanske skupine SDS v državnem zboru, temveč je član politične skupine EPP v evropskem parlamentu.

    »Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev. Pač vsak klub ima svoja pravila. Niso pa to take stvari, da bi zaradi tega moral biti izključen,« izjavo Janše povzema agencija STA.

    Grims kot ogledalo politike SDS v Bruslju

    Vprašanje izključitve prvoborca stranke SDS Branka Grimsa tudi močno odmeva pri slovenskih evropskih poslancih iz drugih političnih družin. Osnutek predloga izključitve Grimsa iz EPP po oceni Irene Joveve in Marjana Šarca (Svoboda/Renew) kaže na to, da se je skupina EPP resno zamislila o tem, ali so določena politična stališča in dejanja še združljiva s krščansko demokracijo, vladavino prava in načeli, ki povezujejo vašo politično družino.

    Kot zunanja opazovalca takšno prizadevanje za politično doslednost le pozdravljata, »težje je razumeti, zakaj se zdi, da je ta razmislek omejen zgolj na gospoda Grimsa, ko pa stališča, navedena v predlogu, deli in nenehno podpira tudi stranka, ki jo zastopa«. Joveva in Šarec namreč ugotavljata, da so stališča Grimsa popolnoma usklajena z uradnim stališčem SDS. V tem kontekstu ne preseneča današnja izjava Janše, ki je vzel Grimsa v bran. 

    Kratek pogled na evidenco glasovanja v evropskem parlamentu in stališča drugih predstavnikov SDS razkriva, da stranka v vsaki posamezni navedeni točki – od ideološke usmeritve do parlamentarnega ravnanja – zastopa povsem enaka stališča, ugotavljata liberalna evropska poslanca iz Slovenije.

    Janez Janša upa, da Grims ostane v EPP. FOTO: Roman  Šipić
    Janez Janša upa, da Grims ostane v EPP. FOTO: Roman  Šipić

    »Sistematično spodkopavanje partnerskih strank EPP ni značilno le za gospoda Grimsa, temveč predstavlja strateško in ideološko ravnanje stranke SDS kot celote. Pregled ključnih glasovanj o poročilih in predlogih, povezanih z vladavino prava, kaže, da celotna delegacija SDS dosledno krši smernice skupine EPP in glasuje z ramo ob rami z njim,« pa je bistvena ugotovitev dvojca Joveva – Šarec v pismu, ki sta ga poslala Manfredu Webru, predsedniku skupine EPP.

    »Vsak očitek, uperjen proti gospodu Grimsu, velja neposredno tudi za ostale člane SDS in stranko kot tako. On preprosto le glasno in neposredno izraža tisto, kar preostali del njegove delegacije podpirajo bolj subtilno,« še nadaljujeta.

    Liberalna poslanca izkušeni in načelni politični družini, kot je EPP, polagata na srce, da skrbno oceni, ali so stališča lastna le gospodu Grimsu ali pa odražajo širšo politično realnost znotraj SDS in njenega vodstva.

    Sama si ne znata razlagali toleriranje stranke SDS, katere voditelj Janez Janša se je med svojim zadnjim vladnim mandatom redno zapletal v spore z evropsko komisijo glede vprašanj vladavine prava, sistematično napadal svobodo medijev in namerno oviral imenovanje tožilcev Evropskega javnega tožilstva. Poleg tega Janša ohranja globoko strateško zavezništvo z Viktorjem Orbánom, odkrito prevzema skrajno desno populistično ideologijo in je bil eden vidnejših evropskih zagovornikov »velike laži« Donalda Trumpa.

    »Če so stališča, opisana v predlogu, resnično nezdružljiva z vrednotami EPP, potem vprašanje ni več, ali gospod Grims sodi v EPP. Pravo vprašanje je, zakaj je v njej še vedno stranka, ki ta ista stališča sistematično spodbuja,« zaključita Joveva in Šarec.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropski parlament

    Izobčenje Branka Grimsa in boj Romane Tomc za položaj

    Kaj pomeni izključitev evropskega poslanca SDS iz Evropske ljudske stranke za podpredsedniški položaj Romane Tomc.
    Uroš Esih 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Povedni molk stranke SDS glede Branka Grimsa

    Ko bodo v EPP glasovali o izključitvi Branka Grimsa, bodo predvsem povedali, kje in kako vidijo Janševo SDS.
    Uroš Esih 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Jelko Kacin: Proces »samo da ni Janša« se vleče že skoraj 40 let

    V podkastu Moč politike je pojasnil, zakaj po njegovem mnenju Milan Kučan ne more biti osrednja figura slovenske samostojnosti.
    Uroš Esih 6. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vladavina prava

    Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

    Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Tako brezbrižne udeleženke nesreče še ni videl

    Policist je pričal proti povzročiteljici nesreče, zaradi katere so morali 21-letniku amputirati nogo.
    Aleksander Brudar 8. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rasizem v športu

    Senatorka o Mbappeju: Namesto materinega mleka sesal kokosove orehe

    Nespametno dejanje senatorke sta takoj obsodila francoska športna ministrica in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife.
    7. 7. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Belgijski selektor v bran Balogunu, Belgija po zmagi: poskusite razveljaviti to

    Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in ga branil.
    7. 7. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Od Mussolinija do Trumpa: največji politični škandali svetovnih prvenstev

    Svetovno prvenstvo je v svoji skorajda stoletni zgodovini postreglo s celo paleto političnih in športnih afer, tudi letos se zgodovina ponavlja.
    Luka Škoda 7. 7. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Branko GrimsSDSJanez JanšaRomana TomcEvropska ljudska strankaMarjan Šarec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih umrlo sedem ljudi, več ranjenih

    Po dve smrtni žrtvi napadov so našteli v ukrajinskih regijah Mikolajev, Harkov in Herson, več ljudi je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje.
    8. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers

    Luka Dončić dobil v Kaliforniji še eno okrepitev

    Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića.
    8. 7. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plin

    Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

    Arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna, zagotovo bo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi.
    8. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Viking, ki je prebolel raka in Pogačarju slekel rumeno majico

    Norveški kolesar Torstein Træen je spisal eno izmed najlepših zgodb letošnje dirke po Franciji. Ob številnih hudih udarcih je dokazal, da se lahko vrne na vrh.
    Matic Rupnik 8. 7. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Severina zmagala na sodišču: tožilstvo zanjo zahtevalo zaporno kazen

    Hrvaška pevka si lahko oddahne, saj je sodišče presodilo, da ni zakrivila kaznivega dejanja. Ravnateljica se sprašuje, kakšno sporočilo prinaša ta odločitev.
    8. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo