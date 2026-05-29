  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Janez Janša ministrom iz NSi in Demokratov namenil stranske vloge

    Ključna imena četrte Janševe vlade so Franci Matoz, Andrej Šircelj, Tone Kajzer in Ignacija Fridl Jarc, vsi pa prihajajo iz vrst SDS.
    Zasebni odnosi med Janezom Janšo in Francijem Matozom se v vladi institucionalizirajo. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Zasebni odnosi med Janezom Janšo in Francijem Matozom se v vladi institucionalizirajo. FOTO: Voranc Vogel
    Uroš Esih
    29. 5. 2026 | 18:43
    29. 5. 2026 | 18:53
    5:24
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Največje presenečenje med petnajstimi kandidati za ministre v četrti vladi Janeza Janše je bilo ime njegovega odvetnika Francija Matoza, ki bo zasedel položaj ministra za notranje zadeve. Sicer v vladni ekipi večjih presenečenj ni, izstopata pa minister za zunanje zadeve Tone Kajzer in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki bosta v svojih resorjih vodila trdo strankarsko politiko SDS.

    Zasebni odnosi med Janšo in Matozom se v vladi institucionalizirajo, kar je tudi znak, da bo na področju notranjih zadev in policije veliko narejenega z razmeroma malo besedami. Od političnih nasprotnikov pa lahko pričakujemo številne očitke na račun konfliktov interesov na liniji Janša–Matoz.

    Janša je v vlado imenoval več predsednikov strokovnih svetov stranke SDS.

    S prenizkimi izdatki za obrambo se bosta spoprijela Andrej Šircelj in Valentin Hajdinjak.

    Poslanski sedež bo dobil šef podmladka stranke SDS Luka Simonič.

    Janša se je tokrat odločil, da v vlado imenuje več predsednikov strokovnih svetov stranke SDS. Največ dela med njimi bo imel novi finančni minister Andrej Šircelj, ki ga čaka naporno zlaganje proračunske matematike. Ob izpadu proračunskega financiranja, ki ga prinaša interventni zakon, če bo začel veljati, velja spomniti na opozorilo generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, da je Slovenija med slabšimi pri odhodkih za obrambo v zavezništvu.

    Pred Šircljem je izziv, da bo imel na eni strani urejene javne finance, na drugi pa, da bo zadovoljil vse apetite ministrske ekipe. V kontekstu povečevanja obrambnih izdatkov bo imel veliko dela tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak iz NSi. Potrebe po investicijah v obrambo bodo velike, količina proračunskega denarja omejena, Nato bo pritiskal, hkrati pa bo treba urediti precej zapleten prenos državnega orožarskega podjetja Dovos izpod SDH na obrambno ministrstvo.

    Posebej določene bodo naloge zunanjega ministra Toneta Kajzerja in kulturne ministrice Ignacije Fridl Jarc, ki bosta po pričakovanjih vodila poudarjeno ideološko zunanjo in kulturno politiko. Ravno na teh dveh področjih se pričakuje največji odmik od politik prejšnje vlade Roberta Goloba.

    Na ministrski listi je Janši uspelo zagotoviti precej spodobno žensko kvoto. Ministrice bodo zasedle tretjino resorjev. Spolna zastopanost je najslabša pri Demokratih, kar je povezano z omejenim kadrovskim bazenom stranke. Dve ministrici in tri ministre bo dala skupna lista trojčka strank okoli NSi.

    Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve bo vodila Mateja Ribič, ki je bila v tretji Janševi vladi državna sekretarka na tem resorju. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa bo v kvoti stranke Fokus zasedla Monika Kirbiš Rojs, ki sicer vodi strokovni svet stranke SDS za kohezijo in regionalni razvoj.

    Pot v združitev trojčka okoli NSi

    Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec se vrača na infrastrukturo, tokrat z dodatkom energetike, Janez Cigler Kralj pa bo vodil kmetijski resor. Vrtovec, ki je eden najbolj talentiranih politikov na desni sredini in ima potencial, da bo v prihodnosti dosegel še kaj večjega, bo na ministrstvu za infrastrukturo ob dobrem poznavanju resorja lahko začel delati takoj ob prevzemu funkcije. Cigler Kralj pa je karierni politik, ki bo resor kmetijstva s pomočjo strokovnih sodelavcev po pričakovanjih vodil dostojno.

    Največja osmoljenka v tekmi za uvrstitev na listo ministrskih kandidatov je predsednica SLS Tina Bregant. Spomniti je treba, da je bil odnos med njo in Janšo v glavnem hladen. Slednji jo je lahko dodobra spoznal kot državno sekretarko v njegovem kabinetu v prejšnji vladi, v tekmi za predsednico SLS pa ni bila prva izbira Janše, čigar vpliv seže v vse stranke tako imenovane slovenske pomladi.

    5

    od 15 ministrskih položajev v četrti Janševi vladi bodo zasedle ženske

    Iz neizbire predsednice SLS za ministrico je mogoče izpeljati pričakovanje, da bo Vrtovec kot tvorec trojčka verjetno predlagal združitev strank NSi, Fokus in SLS. Ta korak je mogoče izpeljati že pred lokalnimi volitvami, da gredo potem vse tri stranke združene na lokalne volitve.

    Ministrstvo brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu je zasedla poslanka SDS Suzana Lep Šimenko, kar pomeni, da bo namesto nje poslanski stol zasedel šef podmladka stranke SDS Luka Simonič. Glede na to, da je podmladek izpeljal mobilizacijo mladih in opravil opazno delo na volitvah, je poslanski sedež nagrada šefu podmladka in sočasno naložba v prihodnost stranke SDS.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Franci Matoz

    Matoz, stari sopotnik kot veliko presenečenje

    Glede na dosedanjo povolilno prakso stranke bodo po imenovanju novega notranjega ministra sledile spremembe tudi v vrhu policije.
    Tomica Šuljić 29. 5. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Tone Kajzer

    Kajzer, minister za izvajanje SDS-ove vizije zunanje politike

    Prva naloga na mizi proizraelsko usmerjenega zunanjega ministra bo izpeljava radikalnega obrata v odnosih z Izraelom, ki ga je napovedal Janez Janša.
    Uroš Esih 29. 5. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

    Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Minister za finance bo težko našel dovolj denarja

    Prva naloga Andreja Širclja bo rebalans proračuna, nato pa ukrepi za zmanjšanje javne porabe.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kandidati za ministre

    Franci Matoz: V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature

    Matoz: Odločil sem se iz osebnih razlogov. Menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature.
    29. 5. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kandidati

    Zunanji minister: veleposlanik, ki ga je Fajonova odpoklicala

    Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA, ki ga je takrat na položaj imenovala tretja Janševa vlada.
    28. 5. 2026 | 21:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Resnica

    Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

    Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
    Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    NSi predlagala tudi ministrico

    V zadnjem trenutku rošade pri ministrskih kandidatih trojčka okoli NSi. Kratko naj bi potegnila predsednica SLS Tina Bregant. Koga predlaga SDS?
    Uroš Esih 28. 5. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

    Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaganja v zdravje

    Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

    Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
    27. 5. 2026 | 19:41
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026Janez JanšaSDSvladaNSiFranci Matoz

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Londonski velikan si za pot nazaj med elito želi Žana Vipotnika

    Eden izmed največjih klubov na Otoku je letos izpadel v drugi rang tekmovanja, a se želi ekspresno vrniti nazaj med elito. Za to bo potrebno okrepiti moštvo.
    29. 5. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ebola

    Tedros Adhanom Ghebreyesus, gasilec epidemije brez vode

    Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo vodi etiopski strokovnjak za javno zdravje, je pred nemogočim problemom.
    Ali Žerdin 29. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Izgradnja nove oblasti

    Serija Vlada 2026, prva sezona

    Seznam članov prihajajočega ministrskega kabineta pove, da bomo dobili vlado z visoko operativno kapaciteto.
    Ali Žerdin 29. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vdor ruskega drona, najnovejši na dolgem seznamu incidentov

    Med napadom na Ukrajino je eden od brezpilotnih letalnikov zašel s poti in trčil v stanovanjski blok v romunskem mestu Galați.
    Boris Čibej 29. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna proti Iranu

    Osnutek dogovora z Iranom pušča veliko odprtih vprašanj

    Med ugibanji o podrobnostih doseženega napredka Trump podal grob oris ameriških pričakovanj.
    29. 5. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Izgradnja nove oblasti

    Serija Vlada 2026, prva sezona

    Seznam članov prihajajočega ministrskega kabineta pove, da bomo dobili vlado z visoko operativno kapaciteto.
    Ali Žerdin 29. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vdor ruskega drona, najnovejši na dolgem seznamu incidentov

    Med napadom na Ukrajino je eden od brezpilotnih letalnikov zašel s poti in trčil v stanovanjski blok v romunskem mestu Galați.
    Boris Čibej 29. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna proti Iranu

    Osnutek dogovora z Iranom pušča veliko odprtih vprašanj

    Med ugibanji o podrobnostih doseženega napredka Trump podal grob oris ameriških pričakovanj.
    29. 5. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo