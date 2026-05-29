Janez Janša ministrom iz NSi in Demokratov namenil stranske vloge

Največje presenečenje med petnajstimi kandidati za ministre v četrti vladi Janeza Janše je bilo ime njegovega odvetnika Francija Matoza, ki bo zasedel položaj ministra za notranje zadeve. Sicer v vladni ekipi večjih presenečenj ni, izstopata pa minister za zunanje zadeve Tone Kajzer in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki bosta v svojih resorjih vodila trdo strankarsko politiko SDS.

Zasebni odnosi med Janšo in Matozom se v vladi institucionalizirajo, kar je tudi znak, da bo na področju notranjih zadev in policije veliko narejenega z razmeroma malo besedami. Od političnih nasprotnikov pa lahko pričakujemo številne očitke na račun konfliktov interesov na liniji Janša–Matoz.

Janša je v vlado imenoval več predsednikov strokovnih svetov stranke SDS. S prenizkimi izdatki za obrambo se bosta spoprijela Andrej Šircelj in Valentin Hajdinjak. Poslanski sedež bo dobil šef podmladka stranke SDS Luka Simonič.

Janša se je tokrat odločil, da v vlado imenuje več predsednikov strokovnih svetov stranke SDS. Največ dela med njimi bo imel novi finančni minister Andrej Šircelj, ki ga čaka naporno zlaganje proračunske matematike. Ob izpadu proračunskega financiranja, ki ga prinaša interventni zakon, če bo začel veljati, velja spomniti na opozorilo generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, da je Slovenija med slabšimi pri odhodkih za obrambo v zavezništvu.

Pred Šircljem je izziv, da bo imel na eni strani urejene javne finance, na drugi pa, da bo zadovoljil vse apetite ministrske ekipe. V kontekstu povečevanja obrambnih izdatkov bo imel veliko dela tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak iz NSi. Potrebe po investicijah v obrambo bodo velike, količina proračunskega denarja omejena, Nato bo pritiskal, hkrati pa bo treba urediti precej zapleten prenos državnega orožarskega podjetja Dovos izpod SDH na obrambno ministrstvo.

Posebej določene bodo naloge zunanjega ministra Toneta Kajzerja in kulturne ministrice Ignacije Fridl Jarc, ki bosta po pričakovanjih vodila poudarjeno ideološko zunanjo in kulturno politiko. Ravno na teh dveh področjih se pričakuje največji odmik od politik prejšnje vlade Roberta Goloba.

Na ministrski listi je Janši uspelo zagotoviti precej spodobno žensko kvoto. Ministrice bodo zasedle tretjino resorjev. Spolna zastopanost je najslabša pri Demokratih, kar je povezano z omejenim kadrovskim bazenom stranke. Dve ministrici in tri ministre bo dala skupna lista trojčka strank okoli NSi.

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve bo vodila Mateja Ribič, ki je bila v tretji Janševi vladi državna sekretarka na tem resorju. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa bo v kvoti stranke Fokus zasedla Monika Kirbiš Rojs, ki sicer vodi strokovni svet stranke SDS za kohezijo in regionalni razvoj.

Pot v združitev trojčka okoli NSi

Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec se vrača na infrastrukturo, tokrat z dodatkom energetike, Janez Cigler Kralj pa bo vodil kmetijski resor. Vrtovec, ki je eden najbolj talentiranih politikov na desni sredini in ima potencial, da bo v prihodnosti dosegel še kaj večjega, bo na ministrstvu za infrastrukturo ob dobrem poznavanju resorja lahko začel delati takoj ob prevzemu funkcije. Cigler Kralj pa je karierni politik, ki bo resor kmetijstva s pomočjo strokovnih sodelavcev po pričakovanjih vodil dostojno.

Največja osmoljenka v tekmi za uvrstitev na listo ministrskih kandidatov je predsednica SLS Tina Bregant. Spomniti je treba, da je bil odnos med njo in Janšo v glavnem hladen. Slednji jo je lahko dodobra spoznal kot državno sekretarko v njegovem kabinetu v prejšnji vladi, v tekmi za predsednico SLS pa ni bila prva izbira Janše, čigar vpliv seže v vse stranke tako imenovane slovenske pomladi.

5 od 15 ministrskih položajev v četrti Janševi vladi bodo zasedle ženske

Iz neizbire predsednice SLS za ministrico je mogoče izpeljati pričakovanje, da bo Vrtovec kot tvorec trojčka verjetno predlagal združitev strank NSi, Fokus in SLS. Ta korak je mogoče izpeljati že pred lokalnimi volitvami, da gredo potem vse tri stranke združene na lokalne volitve.

Ministrstvo brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu je zasedla poslanka SDS Suzana Lep Šimenko, kar pomeni, da bo namesto nje poslanski stol zasedel šef podmladka stranke SDS Luka Simonič. Glede na to, da je podmladek izpeljal mobilizacijo mladih in opravil opazno delo na volitvah, je poslanski sedež nagrada šefu podmladka in sočasno naložba v prihodnost stranke SDS.