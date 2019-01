Janez Janša mora novinarki RTV plačati 6000 evrov

Premajhen nabiralnik

V primeru ponovitve – zapor

Ljubljana – Celjsko višje sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v zadevi novinarke RTV Slovenijaproti opozicijskemu prvaku. Preganjala ga je zaradi spodnjega zapisa na družbenem omrežju twitter:Zdaj ji mora plačati 6000 evrov, kar je velenjsko okrajno sodišče sicer odločilo že oktobra 2016. Višje sodišče se je s prvostopenjskim tudi strinjalo, da je bil omenjeni tvit objektivno žaljiv in da izrazito izstopa iz okvira svobode govora, poroča MMC.Pri Šetinc Paškovi je »povzročil poseg v sfero ustavno zagotovljene duševne celovitosti in osebnega dostojanstva in bil še toliko bolj intenziven zaradi velike medijske odzivnosti. S takšnim zapisom toženec tožnici odreka spoštovanje in ji jemlje ugled,« je zapisalo sodišče in še, da gre za »žaljive trditve, katerih edini namen je bil tožnico žaliti v širši javnosti«.Čeprav je bil njegov zapis uperjen tudi proti novinarki, s katero sta ga kazensko ovadili in odškodninsko tožili ter tudi zasebno tožili, je sodišče njeno zadevo vrnilo na prvo stopnjo.Celjski višji sodniki so odločili, da mora zadeva romati nazaj na velenjsko prvostopenjsko sodišče, ki bo ponovno presodilo, ali je poštar Janši pravilno vročil sodni poziv. Medtem so pri vročanju sodne pošte v primeru Mojce Šetinc Pašek ugotovili, da njegove okoliščine niso pomembne, saj Janša načina vročitve ne izpodbija.»To je bila ne samo razžalitev, ampak tudi grožnja novinarki, ki delo opravlja pošteno in korektno,« je novembra ob izreku sodbe dejala Šetinc Paškova. Janša je bil takrat zaradi razžalitve obeh novinark obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni. Njegov odvetnik Franci Matoz je napovedal pritožbo.