Janez Janša naj zdravo pamet poišče najprej pri sebi

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se je SDS po eni od javnomnenjskih anket po podpori v teh dneh znova uvrstila na vrh med političnimi strankami, so se podporniki največje opozicijske stranke zbrali na tradicionalnem poletnem taboru na Bovškem, ki se bo končal prihodnji konec tedna z vzponom na Triglav. Ob njegovem začetku je v nagovoru zbranim predsednik stranke Janez Janša ocenil, da živimo v času, ko se je treba boriti za prevlado zdrave pameti. S tem je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih. Na twitterju je mogoče prebrati različne komentarje na izjavo prvaka stranke na poletnem taboru SDS – od tega, da gre za srečanje podpornikov homofobije in rasizma, do tega, da gre za tabor ponavljanja napačnih ocen in odmev krize vrednot iz časa vladanja leta 2021 ter da SDS in zdrav razum ne gresta skupaj. Kaj pa pravijo analitiki?