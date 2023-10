SDS v interpelacijo Ajanović Hovnik, Svoboda morda v druge kadrovske rošade

Predsednik stranke SDS Janez Janša je napovedal interpelacijo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki se zadnje dni sooča z očitki na račun visokih stroškov službene poti v New York in ugibanja o morebitnem posredovanju pri razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, kjer je sredstva po njenem posredovanju prejela tudi njena prijateljica. Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da se bodo na interpelacijo odzvali, ko jo bodo prebrali.

Janša je na družbenem omrežju X zapisal, da je »ministrica za javno upravo že deset dni osrednja tema«. Ker so po njegovem kritike več kot upravičene, v državi pa imamo tudi druge probleme, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo.

V Gibanju Svoboda se zaenkrat še ni odzvali na vprašanje, ali ima ministrica še njihovo podporo, a razširile so se govorice – o tem je najprej poročal Večer –, da naj bi se Gibanje Svoboda raje odločilo za menjavo kmetijske ministrice Irene Šinko in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. O njunem odhodu in nezadovoljstvu Goloba se sicer ugiba že dlje časa.

Ajanović Hovnik pa naj bi si v Gibanju Svoboda zaenkrat želeli ubraniti. Pričakuje se tudi, da naj bi še v tem tednu sporočili ime Loredanova naslednika, ki ga je predsednik vlade Robert Golob – tako kot Ajanović Hovnik – najprej podpiral. Loredan je nato na njegovo pobudo odstopil.

»Pričakujemo sicer enak rezultat kot pri prejšnji desni roki PV Goloba ministru Loredanu,« je na omrežju X sicer zapisal Janša. Interpelacije naj sicer ne bi še vložili danes, ampak predvidoma do konca tedna. Kaj konkretno bo vsebina interpelacije tudi poslanec SDS Andrej Kosi v izjavi za javnost ni pojasnil, je pa navedel, da se bodo zagotovo dotaknili vseh očitkov v javnosti ter da tudi sicer ni bilo prav veliko premikov na področju javne uprave.

Ministra se sicer razreši, če za to glasuje vsaj 46 poslanskih glasov, kar pomeni, da bi takšno odločitev morale podpreti še vsaj dve poslanski skupni poleg SDS. Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSi, je že nakazal, da se jim zdi interpelacija upravičena in da bi jo lahko podprli.