Janez Janša ne pove ali bi rad ostal v družbi Aleksandre Pivec

Ljubljana – Ali Desus, ki mu v zadnjem letu javnomnenjske ankete merijo od 1,5 odstotka do dobrih 3 odstotkov podpore volivcev, izgublja tudi bazo na terenu? Del predstavnikov lokalnih odborov je namreč že javno izrazil nezadovoljstvo zaradi sodelovanja v koaliciji Janeza Janše, vendar včeraj na svetu stranke vprašanja o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji niso odprli.Nezadovoljstvo na terenu koristi opozicijskim željam LMŠ, SD, Levice in SAB po razbitju koalicije in izglasovanju konstruktivne nezaupnice Janševi vladi. Toda brez prestopa poslancev Desusa in dela SMC, danes je o vabilu na drugo stran javno spregovoril poslanec SMC ...