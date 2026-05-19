Janša na glasovanju v razgretem političnem okolju računa na 50 glasov

Prvaku SDS je uspelo zbrati večino podpisov poslancev.

Pod predlog za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade se je podpisalo vseh 48 poslancev treh koalicijskih strank SDS, Nove Slovenije in Demokratov, poleg njih pa še peterica zunajkoalicijskih podpornikov iz stranke Resnica. Jutri bo sledil podpis koalicijske pogodbe, ki so jo organi strank že potrdili, v petek pa tajno glasovanje o mandatarju v državnem zboru. Na zadnji dan drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur je bila s podpisi poslancev štirih parlamentarnih strank na vložišču državnega zbora vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Janša se je pod predlog kandidature tudi sam podpisal, v petek pa bo po pričakovanjih tudi glasoval za svojo izvolitev. Za jutri je predvidena predstavitev koalicijske pogodbe. Poleg koalicijskih strank in Resnice je ...