Janez Janša ponuja »partnerstvo za razvoj«

Ljubljana – Tretja koalicija Janeza Janše je, kot je včeraj sporočil v čivku premier, opozicijskim strankam poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost. To je nadaljevanje ideje partnerstva za razvoj iz njegove prve koalicije, ki ga je napovedal še kot mandatar.



»Vesel bom, če bo prišlo do večinske odločitve za sodelovanje v partnerstvu, a postavili ga bomo tudi, če ne bodo vsi za,« je v intervjuju na nacionalni televiziji povedal Janez Janša, ki mu je leta 2006 k sodelovanju uspelo pritegniti skoraj vse stranke, razen največje opozicijske stranke LDS. »Na ta način smo v mandatu 2004–2008 uskladili 52 sistemskih zakonov,« je dejal Janša.



V predlaganem sporazumu bi se podpisnice strinjale, da je po koncu epidemije čas za ponovni zagon gospodarstva in normalizacijo družbenega življenja, za izvedbo nekaterih strukturnih reform ter uspešno predsedovanje EU. Podpisnice naj bi v 30 dneh po podpisu pogodbe dobile normativni program vlade, za tem pa bi sporočile, pri pripravi katerih zakonov želijo sodelovati. Koalicija in opozicijske stranke naj bi se o predlogu uskladile še pred vladno proceduro. Podpis sporazuma strank ne zavezuje k vnaprejšnji podpori nobenemu od predlogov zakonov in v ničemer ne bi vplival na ustaljene postopke delovanja koalicije.



Sodelovanje so potrdili v SNS, v drugih strankah pa so zelo zadržani. V Levici so odgovorili, da ne potrebujemo sporazuma, ampak alternativno oblast. Za čimprejšnje volitve sta se zavzela tudi prvak LMŠ Marjan Šarec in predsednica SD Tanja Fajon, predsednica SAB Alenka Bratušek pa je omenila konstruktivno nezaupnico.