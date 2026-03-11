Janša proti predčasnemu glasovanju, Golob mu je že odgovoril

Predsednik SDS Janez Janša je v videu na družbenih omrežjih pozval, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, češ da je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, ob tem pa je izpostavil volišča v Ljubljani. Prepričan je, da je glasovanje na njih nezakonito in neveljavno. Meni tudi, da spremembe zakonodaje na tem področju niso potrebne.

Zakon določa, da je predčasno volišče na teritoriju okraja, 24 volišč za predčasno glasovanje pa je zunaj območja okraja, med njimi 13 v ljubljanskih Stožicah, je v videu navedel Janša. Meni, da so ta volišča zato nezakonita, tudi glasovanje na njih bo nezakonito in »po vseh zakonskih določilih tudi neveljavno«. »Zato se ne udeležite predčasnega glasovanja, še posebej ne na teh voliščih, ki so eklatantno nezakonita,« je dejal.

Janša pri tem meni, da spremembe zakonodaje niso potrebne, saj je zakon »popolnoma jasen«. SDS je namreč na Državno volilno komisijo (DVK) v ponedeljek glede določitve posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor naslovila tudi ugovor. Oporekali pa so združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja. Kot so zapisali, gre za evidentno kršitev zakona o volitvah v DZ.

Predčasno glasovanje bo v torek, sredo in četrtek. FOTO: Dokumentacija Dela

Predsednik DVK Peter Golob je v torek pojasnil, da sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča. Pri tem je pojasnil, da je to predvsem velika težava v Ljubljani, kjer jim Mestna občina Ljubljana na razpolago da tista volišča, ki so tisti hip razpoložljiva.

Člani DVK so na torkovi seji ocenili, da to ne bo vplivalo na rezultat volitev, je pa stanje nezakonito in bo ta problem treba rešiti do naslednjih parlamentarnih volitev. DVK bo tako predlagala zakonske spremembe, ki bodo šle v smeri, da se okrajnim volilnim komisijam pri določanju volišč podelijo večje pristojnosti.