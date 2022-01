Janez Janša spet ureja odnose s Hrvaško pred volitvami

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je arbitražna razsodba določila potek morske meje med Slovenijo in Hrvaško, Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju (Sops) pa je del prava EU, se slovenska in hrvaška vlada v maniri (ne tako zelo) tihe diplomacije po poročanju hrvaških medijev dogovarjata o novem ribolovnem sporazumu med državama. Po njem naj bi slovenski ribiči lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda vse do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih vodah vse do Kopra.

»Vprašanje ureditve ribolova se seveda lahko rešuje povsem ločeno od izvrševanja arbitražne odločbe o določitvi meje na morju in kopnem,« ocenjuje evropski pravnik Matej Avbelj-