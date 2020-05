Janez Janša v intervjuju na RTV Slovenija

Intervju v terminu Tarča

V oddaji Tarči sta se soočila slovenski žvižgač Ivan Gale in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. FOTO: RTV Slovenija

Napovednik intervjuja RTV Slovenija

Kako se tretja vlada Janeza Janše spopada s povsem novim izzivom za svet, tudi Slovenijo? S kakšnimi ukrepi bo tudi v prihodnje blažila gospodarske in socialne posledice epidemije novega koronavirusa? Kakšna so pričakovanja različnih segmentov družbe, kako preseči razdeljenost in koliko lahko k temu prispeva odnos vlade in opozicije?

Pred RTV protestniki

Predsednik vladeje v zadnjih tednih že dal nekaj intervjujev, a tokrat je stopil pred televizijsko kamero prvega programa RTV Slovenija, državne televizije, ki jo že dolgo javno blati.O televizijskem intervjuju na RTV so se sprva dogovarjali za drugo polovico junija (15. ali 22.), sedaj je na hitro padla odločitev, da Janša na RTV nastopi danes ob 20. uri. Uro kasneje bo na prvem programu še pogovor z opozicijo.Pomenljivo je, da gre za isti termin, ko je večkrat na sporedu oddaja Tarča, saj je ravno ta oddaja v zadnjih tednih razkrila številne sporne prakse pri nakupu zaščitne opreme. V oddaji je nastopil žvižgač in uslužbenec blagovnih rezerv njegove trditve pa so najbolj očrnile gospodarskega ministrain mnoge druge, ki so blizu sedanji vladi.Spomnimo: minister Počivalšek naj bi pri Zavodu za blagovne rezerve posredoval za sklenitev pogodbe z družbo Geneplanet za dobavo medicinskih ventilatorjev v vrednosti osem milijonov evrov, še preden je podjetje posredovalo bančno garancijo za posel. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot stain, za posle nekaterih manjših podjetij. Vsi vpletenost zanikajo, Počivalšek bo svojo nedolžnost branil v parlamentu med interpelacijo V oddajo Tarča so sicer vabili tudi predsednika vlade, toda Janša je vabilo zavrnil. Sprejel je sodelovanje v samostojnem intervjuju, danes ga sprašujetainKo je postal jasno, da bo imel Janša televizijski intervju, so se zganili protestniki in napovedali svoj prihod pred nacionalno televizijsko postajo. Pri zavodu Danes je nov dan protest prenašajo v živo, pol ure pred intervjujem je pred RTV okoli štirideset ljudi, vhod v stavbo varujejo policisti.Številne družbene iniciative velik protest napovedujejo spet za jutri, ko bodo slovenska mesta ponovno zasedli protestniki na kolesih , več tisoč jih bo v Ljubljani.