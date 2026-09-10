Janša napoveduje spremembe; protest refleks levičarskega antisemitizma

Občutno preveč zakonov, predpisov in aktov oziroma »nepregledno birokratsko močvirje« ter obsežen javni sektor, ki se je od osamosvojitve do danes povečal s 125 tisoč na več kot 196 tisoč zaposlenih, ob tem, ko v gospodarstvu primanjkuje na deset tisoče delavcev, so glavni strukturni problemi, zaradi katerih je Slovenija po kupni moči šibka, je prepričan premier Janez Janša. Vlada je po stotih dneh od prisege v državni zbor poslala rebalans proračuna, kljub temu, da ni znana usoda interventnega zakona in njegovih javnofinančnih učinkov.