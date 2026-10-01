Janez Janša z dobrimi novicami

Predsednik vlade Janez Janša je na kongresu Združenja Manager gospodarstvenike pozval k večjim ambicijam in poudaril, da mora Slovenija spremeniti gospodarsko okolje. Po njegovih besedah je Slovenija na točki, ko se mora odločiti, kakšna bo njena razvojna smer. »Problem je smer. Ali bomo šli k razvoju ali bomo šli k stagnaciji,« je dejal.

Janša je uvodoma ocenil, da je Slovenija v 35 letih samostojnosti dosegla veliko, vendar po njegovem v zadnjem obdobju izgublja sapo. Kot dva pomembna dejavnika stabilnosti je izpostavil gospodarstvo in lokalno samoupravo. Slovensko gospodarstvo je po njegovih besedah po osamosvojitvi hitro nadomestilo jugoslovanske trge z evropskimi in postalo odpornejše na krize.

Tretji, državni nivo pa je po njegovem mnenju problematičen. »Državni nivo je sloj birokracije, 22.000 predpisov, ki veljajo v Sloveniji, in skoraj 200.000 ljudi, zaposlenih v sektorju država oziroma v javnem sektorju,« je dejal. Ob tem je opozoril na rast zaposlenosti v javnih službah in na pomanjkanje delovne sile.

Po njegovem mnenju Slovenija zaradi demografskih trendov in pomanjkanja delavcev potrebuje tujo delovno silo. Lani je bilo po njegovih besedah izdanih približno 150.000 delovnih dovoljenj za tujce. Ob tem je opozoril, da samo povečevanje števila zaposlenih ne rešuje vprašanja dodane vrednosti gospodarstva. »Nekdo, ki pride s Kosova, dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še svojo družino, pač ni nacionalno velika dodana vrednost. Kakorkoli, je lahko dodana vrednost za tisto komunalno podjetje.«

Janša je omenil tudi razpravo o tretjem pasu na avtocesti. Kot je dejal, se politika ne ukvarja več s tem, katera rešitev je boljša, temveč celo s tem, »ali neko rešitev sploh potrebujemo«.

»Včeraj smo spet poslušali v parlamentu razprave, da kako, če zgradiš tretji pas na avtocesti, ne boš nič rešil, kar se tiče gostote prometa. Mislim, da smo na neki točki, kjer se ne pogovarjamo, katera rešitev je boljša, ampak imamo dileme o tem, ali je podnevi svetlo in ponoči temno.«

Evropa se je začela zavedati težav

Kot eno od dobrih novic je Janša izpostavil spremembe na ravni Evropske unije. Po njegovih besedah se Evropa začenja zavedati, da so birokratske ovire eden od problemov skupnega trga in da je treba več pozornosti nameniti konkurenčnosti in inovacijam.

Omenil je tudi vse večji pritisk Kitajske na evropski trg. »Vsak dan imamo eno milijardo trgovinskega primanjkljaja s Kitajsko in začenjajo se pogajanja, kako te stvari urediti na ta način, da se trg ne zapira, da pa bodo v Evropo prihajale investicije, ne pa zgolj subvencionirani produkti iz Kitajske.«

Kot pozitivno je ocenil tudi gospodarsko napoved za Slovenijo. Po njegovih besedah naj bi gospodarska rast letos po zadnji oceni Mednarodnega denarnega sklada presegla tri odstotke. Janša je opozoril, da je zasebni gospodarski sektor v Sloveniji po oceni IMF najmanj zadolžen v evrskem območju. »Denar na bankah je,« je dejal in dodal, da je treba ustvariti pogoje, v katerih bo ta denar namenjen investicijam in razvoju.

O referendumu kot odločanju o razvojni smeri

Pomemben del govora je namenil referendumu, ki ga je predstavil kot odločanje o prihodnji razvojni smeri države.

»Ta referendum je za prihodnost Slovenije verjetno bolj pomemben kot kake običajne volitve, ker se bo odločalo o smeri, o zdravem razumu,« je dejal.

Pri tem je ostro kritiziral tisto, kar je označil za »koncept zavisti«, in nasprotoval ideji, da bi bilo treba višje zaslužke ali uspešnejše podjetnike obravnavati kot problem. Po njegovih besedah imajo od uspešnega gospodarstva koristi tudi drugi, saj se skozi davke financirajo skupne potrebe. »Več je tega, več se zbere za skupne potrebe,« je dejal.

Po njegovem mnenju previsoki davki in pretirana regulacija vodijo v nasprotno smer: manj investicij, manj razvoja in na koncu manj prihodkov.

»Treba se bo izboriti«

Janša je ob koncu opozoril, da ugodno izhodišče samo po sebi še ne zagotavlja razvoja. Slovenija ima po njegovem mnenju dovolj znanja, podjetij, kapitala in drugih potencialov, vendar bo treba za spremembe ustvariti tudi politične in družbene pogoje.

»Dobra novica je to, da imamo izhodišče, ki omogoča, da zajamemo sapo, da gremo bistveno hitreje naprej, kot smo šli doslej. Manj dobra novica pa je, da to ni samoumevno, da se bo zato treba izboriti,« je sklenil.

Pred tem je predsednik Združenja Manager Marko Lukić pozval managerje k višjim ambicijam in primerjanju z najboljšimi. Gospodarstvenike je pozval k vlaganju v ljudi, znanje in tehnologijo ter prevzemanju odgovornosti za prihodnost Slovenije. Slovenija po njegovih besedah nima težave s potencialom, temveč mora tega pretvoriti v rezultate.