Janša: 50.000 zaposlenih iz javnega sektorja naj gre v gospodarstvo

Na tradicionalnem, tokrat 58. MOS v Celju se bo do nedelje predstavilo okoli 650 razstavljavcev iz 22 držav, pričakujejo več kot 50.000 obiskovalcev. Gostujoča država je letos Albanija, danes tako na Celjskem sejmu pripravljajo mednarodni poslovni forum Slovenija-Albanija. Sejem je danes odprl premier Janez Janša, ki je med drugim napovedal resno prestrukturiranje javnega sektorja. Na 58. MOS na celjskem sejmišču se predstavlja okoli 650 razstavljavcev. Ob odprtju sejma je premier Janez Janša napovedal spremembe v javnem sektorju. Gospodarstvo pričakuje razbremenitve vseh vrst. Na odprtju največjega poslovno-sejemskega dogodka v državi in regiji je premier v moderiranem pogovoru – vse grafike, povezane z odgovori, je imel vnaprej pripravljene – je Janez Janša dejal, da bo za prihodnje ...