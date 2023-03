Janez Lenarčič ni favorit Roberta Goloba za evropskega komisarja

V nadaljevanju preberite:

Iz krogov blizu kabineta predsednika vlade Roberta Goloba je slišati, da med njim in evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem, ki ga je imenovala vlada Marjana Šarca, ni dobre politične kemije. Od Lenarčiča so pričakovali več razumevanja za evropske interese slovenske vlade.

Janezu Lenarčiču očitajo, da je preveč evropski in premalo slovenski komisar. V kabinetu so pričakovali več sodelovanja s komisarjem za krizno upravljanje ob lanskem katastrofalnem požaru v Sloveniji. Poleg tega se po njihovem mnenju ni dovolj angažiral pri pridobivanju podpore, da Bosna in Hercegovina dobi status kandidatke za članstvo v EU. »Izbrali bomo komisarja, ki bo nadaljeval politiko, ki jo je zastavila vlada,« nam je povedala generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković.

Svoboda ne skriva visokih ambicij pred evropskimi volitvami. Računajo na tri, po zelo optimističnih scenarijih celo na štiri mandate. Poslanca, ki sta bila sicer izvoljena na listi LMŠ, Klemen Grošelj in Irena Joveva, sta v stranki dobro zapisana in lahko računata na dober položaj na listi stranke, ki se bo začela oblikovati do pozne pomladi.

Stranka ima pred sabo tudi odločitev, kateri evropski skupini se bo pridružila. Liberalni tabor je na ravni EU vse drugo kot urejen in stabilen blok. Tudi pred evropskimi volitvami prihodnje leto ne kaže, da se bodo notranje utrdili. Njihovo tradicionalno jedro je zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo Alde, ki si Goloba močno želi v svojih vrstah.