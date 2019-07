Janez Lenarčič ostaja brez podpore SD

Koalicijska SD kandidata za evropskega komisarjane bo podprla na parlamentarnem odboru za evropske zadeve, a ne ker bi mu odrekali usposobljenost, ampak ker imajo težave z načinom izbire, pomanjkanjem demokratične legitimnosti in ignoriranjem enake zastopanosti žensk v novi evropski komisiji, ki jo zahteva tudi bodoča predsednica. »Dokler bo to vprašanje na dnevnem redu notranje politike, bomo nasprotovali. Ko pa to po odboru za zunanje EU postane stvar zunanje politike, si bomo prizadevali, da Slovenija igra kot reprezentanca,« napovedujejo v SD, ki so kot edini kandidatu za evropskega komisarja nasprotovali tudi na seji vlade.Predsednik vladeje že ob predstavitvi Lenarčičevega imena ocenil, da lahko glede na sestavo domačega odbora za zunanjo politiko pričakuje tudi negativno mnenje. Poleg koalicijskih glasov – z izjemo SD – lahko sicer računa še na SNS in NSi, kjer so poudarili, da se jim v danih okoliščinah zdi kandidat dobra izbira. Levica o podpori še molči.Manj verjetno je, da bo pridobil glasove SDS, kjer so sicer pred jutrišnjo predstavitvijo Lenarčiča v njihovi poslanski skupini še skrivnostni, a je predsednik SDS Janez Janša komentiral, da gre za »dvojni strel v koleno«.Opozicija (SDS, NSi in SNS) ima sedem glasov, koalicija devet, pogodbena partnerica Levica dva, narodna skupnost pa en glas. Mnenje parlamentarnega odbora ni zavezujoče, a negativna ocena ne bi bila dobra spodbuda pred nadaljnjimi stopničkami, ki jih mora prestati še Lenarčič. Če mu bo Ursula von der Leyen dala priložnost, ga pred končnim glasovanjem čaka še kritična presoja pred pristojnim evropskim parlamentarnim odborom.Janez Lenarčič je v pogovoru s slovenskimi dopisniki sicer napovedal, da si želi enotne podpore iz Slovenije, zlasti vladnih strank, saj je tudi s socialdemokratskimi ministri vedno dobro sodeloval.