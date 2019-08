črevesna flora

Kaj sestavlja zdravo črevesno mikrobioto

Do časa odraslosti človeško črevesje podpira enega najkompleksnejših mikrobnih ekosistemov na planetu.1 Naša prebavila vsebujejo več bilijonov mikrobov, vključno z organizmi, kot so virusi, bakterije, glive (vključno s kvasovkami) in arheje (ti enocelični organizmi so podobne velikosti kot bakterije, vendar imajo preprostejšo zgradbo).1,2