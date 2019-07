Janez Lenarčič se predstavi: Notranji in zunanji izzivi ne bodo čakali, da se EU notranje uredi (SPREMLJAMO V ŽIVO)

Predstavitev kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije Janeza Lenarčiča pred parlamentarnim odborom za zadeve EU. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kandidaturo Janeza Lenarčiča je vlada potrdila pred tednom dni po viharju v koaliciji, ni pa še jasno, ali bo Lenarčič danes dobil večinsko podporo v odboru, katerega odločitev za vlado sicer ni zavezujoča. V SD so že napovedali, da mu bodo nasprotovali, tudi od Levice ni pričakovati podpore. V SDS se bodo s kandidatom, ki se je v sredo že predstavil nekaterim poslancem, sešli tik pred sejo odbora. Lahko pa Lenarčič računa na glasove LMŠ, SMC, NSi, DeSUS, SNS in SAB.

Kandidat za slovenskega člana evropske komisije, sedanji veleposlanik pri EU, je v svojem predstavitvenem nagovoru pred parlamentarnim odborom za zadeve EU na kratko izpostavil svoje dosedanje delo kariernega diplomata, pri čemer je posebej izpostavil svoje delo na funkciji državnega sekretarja, ki da je politična. Gre namreč skorajda edini očitek, ki se je pojavil zoper njega. Vprašanje namreč, ali ima dovolj zvez in teže, da bo pariral ostalim političnim prvokategornikom znotraj evropske komisije in predsednikom vlad.Osredotočil se je na svoje videnje Evropske unije, saj še ni jasno, kateri resor mu bo namenila bodoča predsednica evropske komisije. »Evropsko gospodarstvo je v dobri kondiciji, v veliki meri so odpravljene posledice krize, ki se je razplamtela pred desetletjem,« je ocenil Lenarčič, a ob tem dodal, da se že kažejo znaki ohlajanja, napetosti v mednarodni trgovini ter protekcionistične in unilateristične težnje, ki lahko prizadenejo EU.Ključno vlogo bo gotovo odigral tudi izstop Velike Britanije. Če dotlej ne bo brexita brez dogovora ali pa rok podaljšan, se bo evropska komisija morala že od prvega dne – nova evropska komisija naj bi predvidoma nastopila 1. novembra – ukvarjati s težkimi posledicami. Podaljšanje roka pa je po Lenarčičevem mnenju smiselno le zaradi konkretnega razloga, zato izpostavlja, da je ključno, da se pogajanja končajo pravočasno.»Notranji in zunanji izzivi ne bodo čakali, da se EU notranje uredi,« je bil jasen Lenarčič in v nadaljevanju nanizal še, da bo vplačila Velike Britanije treba nadomestiti, del izpada dohodkov bi lahko pokrili z razporeditvijo, del pa bodo morale gotovo pokriti z višjimi vplačili preostalih držav članic.Med ključnimi izzivi EU je naštel še socialno pravičnost, ki ostaja nedokončan projekt. Prehod v nizkoogljično družbo bo terjal orjaške vložke, je navedel Lenarčič in dodal, da so sredstva potrebna, da cilj dosežemo na socialno vzdržen način. Tudi skupne migracijske politike še ni. Ukrepi bodo potrebni tudi za okrepitev varnosti, še posebej na zunanjih mejah EU. Ne bi smeli pozabiti na regijo, ki je notranje dvorišče EU – Zahodni Balkan.Ob koncu svoje predstavitve, preden so besedo dobili tudi člani parlamentarnega odbora za zadeve EU, je Janez Lenarčič navedel še, da če bo evropski komisar, se bo zavzemal za enakopravno obravnavo, vseh državljanov in držav, ne glede na njihovo velikost ter za dosledno spoštovanje prava EU, za utrjevanje vladavine prava in vseh vrednot, ki jih to ščiti. Ključna pa je tudi notranja povezanost EU, saj se bo lahko le tako sposobna soočati z zunanjimi izzivi.