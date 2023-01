Janez Lenarčič: Stare krize vztrajajo, hkrati se pojavljajo nove

V nadaljevanju preberite:

V intervjuju za Delo se je evropski ­komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič dotaknil aktualnih izzivov na področju humanitarne pomoči in civilne zaščite. Beseda je tekla tudi o ruski agresiji na Ukrajino in notranjepolitičnih temah: o tem, kako se je spremenil ugled države v Bruslju po nastopu vlade Roberta Goloba, in o ambicijah za nov komisarski mandat.