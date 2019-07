Janez Lenarčič vendarle prejel blagoslov ministrov

Od Drnovška do Janše

Naslednja ovira: državni zbor

Ljubljana – Vlada je na twitterju sporočila, da za člana evropske komisije predlaga. »Gre za izkušenega kandidata z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila,« so obrazložili.Premier, ki je po koncu seje brez besed odšel mimo novinarjev, se je pred današnjim glasovanjem na facebooku zagovarjal pred ostrimi puščicami, ki zaradi izbire Lenarčiča prihajajo iz koalicijskih in opozicijskih vrst Nasprotovali so mu zlasti v stranki SD , kjer kot edini niso podprli njegove kandidature, medtem ko naj bi ga drugi koalicijski partnerji navkljub nasprotovanju načinu izbiranja, glasovali zanj. Pred glasovanjem so bili glede podpore skrivnostni.Ministri iz vrst SMC so kandidata za evropskega komisarja podprli, so potrdili na twitterju., prvak Desusa, je po glasovanju dejal, da sta tako postopek kot tudi kandidat odlična.Lenarčič v diplomatskih krogih ni neznano ime. Trenutno vodi stalno predstavništvo Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju, pred tem je v kabinetu tedanjega premieraopravljal delo državnega sekretarja, zadolženega za zunanje in evropske zadeve.Univerzitetni diplomirani pravnik, letnik 1967, se je po študiju na ljubljanski pravni fakulteti zaposlil na zunanjem ministrstvu, nato je služboval pri stalni misiji naše države pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku. Tam je bil tudi nadomestni predstavnik Slovenije v varnostnem svetu OZN, od tam se je vrnil na Mladiko.Leta 2001 je postal desna roka predsednika vladeza področje mednarodnih odnosov, leto kasneje pa je postal njegov državni sekretar. Še leto kasneje se je kot izredni pooblaščeni veleposlanik odpravil na Dunaj, kjer je zasedel položaj vodje Stalnega predstavništva pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Leta 2005 je predsedoval njegovemu stalnemu svetu, leto kasneje pa se je vrnil v domovino, kjer ga jeimenovala za državnega sekretarja za evropske zadeve; ena njegovih osrednjih nalog je bila vodenje delovne skupine za slovensko predsedovanje Uniji.Leta 2008 je postal novi direktor urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice, pri čemer ga je potrdilo vseh 56 držav te organizacije. Tekoče govori angleško in francosko, pred desetletjem je prejel francosko odlikovanje oficir legije časti.Kandidat se mora zdaj predstaviti še državnozborskemu odboru, pristojnemu za zadeve EU, kasneje pa bo moral prestati tudi zaslišanje v evropskem parlamentu. Šarec je ocenil, da lahko glede na sestavo domačega odbora za zunanjo politiko pričakujemo tudi negativno mnenje, o rezervnih scenarijih, če se to uresniči, pa včeraj ni hotel govoriti. Opozicija (SDS, NSi in SNS) ima sedem glasov, koalicija devet, zunajkoalicijska Levica dva, narodna skupnost pa en glas.»Izpostaviti velja, da ko bo vlada odločila o tem in se bo o njenem predlogu seznanil pristojni odbor državnega zbora, bo to šele začetek procesa imenovanja evropskega komisarja. Če mi bo tovrstno zaupanje izkazala tudi slovenska vlada, se zavedam, da si bom moral najprej pridobiti zaupanje predsednice evropske komisije, nato pa še pristojnega odbora v evropskem parlamentu,« je včeraj v zahvali za premierovo zaupanje zapisal komisarski kandidat