Janez Lenarčič z Ursulo von der Leyen o izzivih in spoštovanju vrednot  

Novoizvoljena predsednica Ursula von der Leyen, ki bo vodenje izvršnega organa EU uradno prevzela prvega novembra, je začela srečanja s kandidati in kandidatkami za mesta v njeni komisiji. Današnje srečanje prve dame in kandidata za evropskega komisarja Janeza Lenarčiča je bilo bolj kot ne le spoznavne narave, uradni pogovori pa se bodo predvidoma pričeli konec meseca. »Pogovarjala sta se o številnih izzivih, ki čakajo novo evropsko komisijo, in o pomenu spoštovanja vrednot, na katerih temelji Evropska unija,« so sporočili s Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji.



Ker vse države članice še niso predlagale svojih kandidatov za člane evropske komisije, se niso začeli niti še pogovori o resorjih. Razdelitev resorjev nove evropske komisije je predvidena proti koncu tega oziroma v začetku naslednjega meseca.



Države članice pri izbiri resorjev, ki jih bodo vodili njihovi evropski komisarji, sicer nimajo prostih rok. Lahko pa izrazijo želje.



Premier Marjan Šarec je doslej omenjal resor za širitev Evropske unije. Njegov kandidat Janez Lenarčič nabor razširja in med področji, ki bi lahko bila zanimiva za Slovenijo, omenja še okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko, širitev in zunanjo trgovino … »Dobro je, da ima široko paleto, saj se bo treba pogajati. So pa zanimivi resorji. Raziskave so poleg Erasmusa in prometa področje, ki je v prihodnjem proračunu EU dobilo največje povpraševanje za financiranje,« je komentirala odhajajoča evropska komisarka Violeta Bulc v pogovoru za Delo, ob tem pa posebej izpostavila, da je najpomembnejše vprašanje, kakšna je strategija in kaj Slovenija hoče, saj že dolgo opozarja, da še vedno ne vemo, kaj hočemo.