    Slovenija

    Markeš: Osamosvojitev Evrope od Amerike je nujno potrebna

    Ali Žerdin in Janez Markeš analizirata vojaško parado v Pekingu, morebitno navezo med Evropo in Kitajsko, komentirata pa tudi Blejski strateški forum.
    V podkastu Od srede do srede dogajanje komentirata Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    V podkastu Od srede do srede dogajanje komentirata Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    R. I., Video: Marko Feist
    3. 9. 2025 | 17:00
    3. 9. 2025 | 17:38
    3:43
    A+A-

    Vojaške parade v Pekingu so se udeležili številni visokimi gosti, denimo, ruski predsednik Vladimir Putin, severnokorejski voditelj Kim Džong Un, turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in tudi nekateri evropski politiki. V Pekingu obhajajo osemdeseto obletnico zloma Japonske, a Janez Markeš pravi, da parada sama po sebi ni bila glavni cilj, temveč služi kot epilog šanghajski konferenci, ki si je za svoj moto zadala novo ureditev sveta.

    Na paradi so namreč razkazovali najsodobnejše orožje na svetu – najverjetneje enako dobrega ali boljšega od ameriškega, poudarja Markeš in dodaja, da je kitajski predsednik Xi Jinping dejal, da je vse to namenjeno vzpostavljanju »novega svetovnega miru«. Paradoksalno, je ob njem na paradi stal Putin, ki neti vojno v Ukrajini, medtem ko »Trump ne sodi zraven, ker je pravkar ministrstvo za obrambo preimenoval v ministrstvo za vojno«, dodaja Ali Žerdin.

    ZDA svet delijo na tiste, ki si želijo miru, in na tiste, ki imajo imperialistične težnje. Rusija, po mnenju ZDA, spada med slednje, Rusija pa interpretira, da do vojne v Ukrajini ne bi prišlo, če se ne Nato pakt ne bi poskušal širiti proti Ukrajini in spuščal dimne signale, da poskuša oslabiti Rusijo, pojasnjuje Markeš. 

    Kitajska v šanghajski organizaciji združuje vse tiste, ki so razočarani nad kapricioznim Trumpom. Med njimi se je znašla tudi Indija. Žerdin spomni, da se je nedavno »dobesedno iskrilo na meji med Indijo in Kitajsko«, zdaj pa je indijski predsednik vlade Narendra Modi prišel na obisk na Kitajsko.

    image_alt
    Popuščanje Kitajski ne bo pomagalo Indiji v boju proti Trumpu

    Pravo vprašanje je, kaj naj ob tem stori Evropa, izpostavlja Žerdin in navaja primer filozofa Slavoja Žižka, ki je pred kratkim dejal, da ima Evropa odlično geopolitično priložnost, da se poveže s Kitajsko. »Trenutno je osamosvojitev Evrope od Amerike nujno potrebna,« odgovarja Markeš, a poudarja, da Evropa ob tem ne sme pozabiti na svoje poreklo ali na svoje humanistične podstati.

    Izraelska politika in ukrepi v Gazi ustrezajo pravni opredelitvi genocida

    Komentatorja spregovorita tudi o vojni v Gazi in ogroženosti medijev v Evropi, predvsem časopisnih. Na Kitajskem časopisni medij ne bi mogel biti finančno ogrožen kljub novim kapitalističnim paradigmam. Država bi ga zaščitila, a mu obenem ne bi pustila pisati resnice, pravi Markeš in tako izpostavlja še enega izmed paradoksov. 

    image_alt
    Koalicija voljnih brez trdne volje

    »Kjer ni svobode govora, ni nikakršne svobode, najboljši primer za to pa je Gaza,« dodaja Markeš in pojasni, da tam ne pobijajo le žensk in otrok, temveč sistematično pobijajo tudi novinarje. Mednarodno združenje raziskovalcev genocida je konec avgusta ugotovilo, da izraelska politika in ukrepi v Gazi ustrezajo pravni opredelitvi genocida iz člena II Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (1948).

    Komentatorja sta analizirala tudi dogajanje na Blejskem strateškem forumu in njegovem pomenu za notranjo politiko. Več v videu.

    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

