Janez Novljan: Tudi v Dubrovniku ni sledu o moji ženi

Zaznali niso niti najmanjše sledi

Izgubila se je v gozdu

Veliko pozornosti je pritegnilo iskanje pogrešane 63-letne Slovenke, potem ko je neznano kam izginila na Mljetu. Njen možje prejšnji teden potrdil, da so uradno iskalno akcijo že končali, nato pa sta dve priči trdili, da sta Almo videli v Dubrovniku.»Pregledali so posnetke iz pristanišča v Dubrovniku, vendar ni bilo nobenih sledi o moji ženi,« je za Delo sporočil Janez Novljan. »V Dubrovniku je bil z osmimi člani družine tudi moj sin. Prečesali in pregledali so ves Dubrovnik, toda sin pravi, da je iskanje nemogoče, saj je ženi podobna vsaka druga ženska – imajo klobuk in svetle premene las. Prav zato so ta sporočila iz Dubrovnika dvomljiva.«Konec tedna so v iskalno akcijo znova vključili tudi več reševalcev iz Dubrovnika, Šibenika, Makarske, Zagreba, Karlovca, Koprivnice, Vinkovcev, Reke, Krapine, Novske in celo pripadniki gorskih služb BiH, toda za zdaj pogrešane Slovenke še vedno niso našli.»Novo akcijo so zaključili v nedeljo zvečer. Iskalo jo je 47 gorskih reševalcev z dvajsetimi reševalnimi psi, akcijo pa je vodil glavni načelnik hrvaške gorske reševalne službe,« je povedal Novljan, ki je sicer od petka spet v Sloveniji, saj je moral po inzulin, ki ga na Mljetu nimajo.»V zadnjih dneh smo počeli neverjetne stvari. Pregledovali smo kraje, ki so skoraj nedostopni, stare vojaške bunkerje, lezli v grmovje, da smo vsi popraskani. Toda nimamo več idej. Ne vemo, kaj bi še lahko naredili,« je povedal razžaloščeni mož. »Tudi reševalcem je vse popolnoma nerazumljivo in nelogično, kako je žena izginila. Zaznali niso niti najmanjše sledi. Nič.«Alma Novljan se je sicer izgubila 25. junija. »Z ženo sva na ladji do Mljeta spoznala nemškega turista in skupaj smo šli do pristanišča. Ker smo imeli še uro časa, je žena kot zagrizena planinka opazila markirano pot in odšla po njej. Z Nemcem sva šla kmalu za njo, pot pa je takšna, da zaradi dreves in grmovja ne moreš z nje. Nemec je po približno dvajsetih minutah rekel, da gre nazaj, saj je imel zgolj natikače, jaz pa sem začel iskati ženo,« je prejšnji teden opisoval Janez Novljan. »Klical sem za njo, a je ni bilo več. Hodil sem naprej še uro in pol, nato pa sem se žejen in brez telefonskega signala vrnil nazaj. Ko sem prišel do kapitanije, smo poklicali rangerja, nato pa je stekla reševalna akcija.«