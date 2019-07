Janez Poklukar, nov prvi mož kliničnega centra

Ravno na dan, ko je vlada sprejela sklep o zaključku sanacije Splošne bolnišnice Jesenice so v ljubljanskem kliničnem centru za generalnega direktorja imenovali, ki jeseniško bolnišnico uspešno vodi od leta 2014.Kar se strokovnosti tiče ni bilo njegovo imenovanje nikakršno presenečenje. Se je pa do zadnjega ugibalo, ali ga bo svet zavoda zares potrdil. Pri izbiranju vodilnega v naši največji zdravstveni ustanovi namreč velja nenapisano pravilo, da mora ta biti k imenovanju povabljen oziroma mora imeti zadostno politično podporo.Sedanjega vršilca dolžnostini nihče klical, kar naj bi bil tudi vzrok, da se ni prijavil. So pa v zvezi s prijavo kontaktirali, direktorja ZD Ljubljana, ki pa jih je zavrnil. Poklukar je dejal, da ga nihče ni klical in prav zato se je do zadnjega dopuščala tudi možnost, da bo izbran kdo drug.Ampak uspešna sanacija jeseniške bolnice, ki je bila vodena pod njegovo taktirko je očitno naredila svoje. Zdaj bo moral Poklukar, zdravnik internist po izobrazbi in oče petih otrok narediti red še v bilanci največje slovenske bolnišnice . Tam vidi največji izziv v ljudeh, ki so po njegovem mnenju ključni za zgodbo o uspehu. S politiko se kot pravi, ne ukvarja. Tudi z ministrom za notranje zadeveni v sorodu, čeprav sta oba iz okolice Bleda.»Zagotovo je ključno to, da sem sam zdravstveni delavec, da že pet let vodim bolnišnico, ki je bila v sanaciji. Ravno z današnji dnem jeseniška bolnišnica izstopa iz finančne sanacije, menim, da je ukrepe, ki smo jih izvedli na Jesenicah, možno implementirati oziroma prenesti v klinični center in tako kliničnemu centru, predvsem pa zaposlenim in pa pacientom omogočit obravnavo na najvišjem nivoju,« je poudaril Poklukar.Dodal je, da je glavni potencial UKC visoko usposobljeni kader, a je treba najti ustrezne rešitve na nivoju procesov v enotah in ob tem tudi v procesih med posameznimi enotami. »V nadaljevanju je glaven tudi dialog z ZZZS-jem kot glavnim kupcem naših storitev in pa ministrstvom za zdravje kot ustanoviteljem, ki bdi nad samim poslovanjem zavoda, nad investicijami in pa seveda nad zakonodajo, ki jo sprejema, kajti vsak dogovor med vlado in pa sindikati za sabo potegne tudi neke finančne učinke.«