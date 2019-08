Janez Poklukar prevzema vajeti

Primopredaja poslov



Življenjska pot

Ljubljana – Z današnjim dnem prevzema vodenje ljubljanskega kliničnega centra zdravnik. Več kot osem tisoč tam zaposlenih pričakuje, da bo izboljšal delovne razmere, medsebojne odnose, dvignil ustanovo iz rdečih številk, poenotil informacijske sisteme, naredil red pri nabavah, zajezil nenadzorovano odtekanje denarja, posodobil bolnišnično opremo in kot oče petih otrok posebno pozornost namenil reševanju otroške kardiokirurgije in intenzivne terapije, … Mu bo uspelo?Po naravi je ambiciozen, delaven, priden, preprost, skromen in pošten, povedo ljudje, ki so mu blizu. Zato verjamejo, da bo enako kot je uredil jeseniško bolnišnico, naredil red tudi v ljubljanskem kliničnem centru, pa četudi je ta precej večji.Dan pred prihodom na čelo naše največje zdravstvene ustanove je pri Poklukarjevih minil povsem običajno. »S spremembo delovnega mesta moža se bolj ukvarjajo drugi, mi tega še ne občutimo, bomo pa kmalu in bo verjetno precej napeto. Mož je miren,« je povedala, diplomirana medicinska sestra, ki je po vrnitvi iz službe hitela z gospodinjskimi opravili. Brez njenega blagoslova se ne bi niti potegoval za tako zahteven položaj , je Poklukar že pred časom priznal za Delo.Na vodilni položaj v SB Jesenice se je leta 2014 zavihtel na pobudo, predsednika sveta zavoda. Slednji včeraj ni skrival čustev: »A jokal ne bom. Zadovoljen sem, kot je lahko zadovoljen učitelj, ko učenec preseže vsa pričakovanja.«Poklukarju je pred današnjim velikim dnem napisal ganljivo sporočilo, katerega vsebine ni izdal. Krajnik se zaveda, kako zahtevna in odgovorna naloga je pred človekom, ki mu je v letih garanja in skupnega dela prirasel k srcu. Žal pa uspeh ne bo odvisen zgolj od njegove predanosti, pač pa bo pogojen s številnimi dejavniki, je izpostavil Krajnik: »Če bo imel podporo ministra, vlade in sveta zavoda, če bo smel na ključna mesta postaviti zaupanja vredne kadre in se boriti proti kriminalnim dejanjem, potem se mu dobro piše.«Danes je 40-letni Poklukar že opravil primopredajo s. Prevzel je štiri fascikle dokumentacije, nato pa je potekal prvi kolegij s ožjimi sodelavci.»Vodenje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana predstavlja veliko odgovornost, saj je, UKC terciarna ustanova nacionalnega pomena, ki na številnih področjih skrbi za dva milijona prebivalcev. Ne bo lahko. Ne jemljem tega kot breme, ampak kot velik izziv,« je povedal Poklukar in se Žepiču zahvalil za uspešno delo.»V štirih mesecih smo nadaljevale vse načrtovane projekte, zato se ekipi zahvaljujem za uspešno delo in sodelovanje. Novi generalni direktor prihaja v zahtevno strokovno in poslovno okolje, kjer ga čaka veliko izzivov. Želim mu uspešno delo,« je ob primopredaji povedal Teodor Žepič, ki je kot vršilec dolžnosti vodil osrednjo slovensko bolnišnico od 2. aprila.Janez Poklukar je odraščal v Gorjah v zdravstveni družini, saj je mama delala na urgenci, oče je bil reševalec. Osnovno šolo je obiskoval v domačih Gorjah, gimnazijo pa na Jesenicah. Ob medicini je na ljubljanski medicinski fakulteti študiral še dentalno medicino. S stomatologijo je prišel do konca šestega letnika, vendar po diplomi na medicini 10. marca 2004 manjkajočih izpitov na stomatologiji ni zaključil. V jeseniški bolnišnici se je zaposlil 1. aprila 2004 kot zdravnik pripravnik. Po opravljenem strokovnem izpitu je od novembra 2010 delal kot specialist internist. Področja njegovega dela so bila intenzivna medicina, kardiologija, angiologija ter interna medicina.V začetku leta 2013 je postal predstojnik internega oddelka, kjer je skrbel za organizacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Vlada ga je imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Splošne bolnišnice Jesenice junija 2014, s polnim mandatom direktorja pa je vodenje gorenjske bolnišnice prevzel avgusta 2014, tako je do konca julija 2019 pet let vodil Splošno bolnišnico Jesenice.