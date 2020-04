Janez Stušek, oko in uho JJ

Novi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) je Janez Stušek. Leta 1978 rojeni odvetnik iz Celja, specializiran za pravo informacijskih tehnologij in medijsko pravo, je službeno pot začel v vojaški policiji, kjer je ob delu diplomiral na fakulteti za varnostne vede (FVV) in kasneje še na mariborski pravni fakulteti.



Tako njegovi nasprotniki kot prijatelji so si enotni v oceni, da po njem Sova ne bo več to, kar je bila pred njim.



Razlika je v tem, da Stuškovi nasprotniki iz njegovih preteklih povezav in dela za ljudi iz kroga Janeza Janše sklepajo, da je zdaj čas za demontažo Sove. Tudi Stuškovi prijatelji menijo, da bo Sova pod njegovo taktirko drugačna, a pričakujejo, da jo bo izboljšal. To utemeljujejo z njegovo pomočjo pri pisanju pobude za ustavno presojo načina, kako Sova že vsaj od leta 2008 dostopa do podatkov slovenskih operaterjev, ki se pretakajo v tujino.



Kot smo poročali tudi na Delu novembra lani, lahko obveščevalci Sove samo po odločitvi direktorja posegajo po teh podatkih. »Če bo ostal zvest temu, kar je počel do zdaj in če ga ne bo povozil sistem, bo Sova za dostop do teh podatkov morala prositi sodišče, kar je napredek za demokracijo,« pravi eden od Stuškovih sopotnikov.



Delal je v vojski, torej je ubogljiv? Stuškovi prijatelji menijo, da ne, saj je vojsko zapustil zato, ker težko prenaša avtoritete. Njegovi nasprotniki pa svarijo, da nima znanja s tega področja in bo že zaradi svoje nesuverenosti na obveščevalno-varnostnem področju zgolj vodljiva figura v rokah premiera. Kako bo ta človek igral vlogo oči in ušes šefa vlade, bo gotovo zanimivo opazovati.