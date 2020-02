Janez Janša: »Kaže nam dobro«

Janez Janša, prvak SDS, je povedal, da poteka drugi krog pogovorov o vsebini, na kateri se lahko poenoti nova koalicija. Ta je običajno najtežji in najbolj zahteven, je ocenil. »Vse poteka tako, kot običajno poteka, ko se sestavljajo koalicije. Dogajajo se stvari, ki se dogajajo ob tem. Večinsko koalicijo je mogoče sestaviti, vse stranke so podale svoje prioritete, nek seštevek tega, kar smo dobili, pove, da so tukaj svetle in bolj zahtevne zadeve,« je povzel.



Tisto, kar je dokaz neke zrelosti, je da se stranke, ki sodelujejo v tem pogovoru, vidijo podobno ključne prioritete in ključne probleme Slovenije v tem trenutku. »Kar se vsebine tiče, je torej večinsko koalicijo, ki bo reševala tekoče probleme, mogoče sestaviti. Nadoknadili bomo kakšne zamude, ki so se nabrale v izgubljenem letu in še nekaj tega mandata. Kar je težava, so finančni učinki. Naš odbor za finance izračunava finančne učinke vsega, kar je predlagano. Treba pa se bo osredotočiti na prioritete in zagotoviti, da bo v prihodnosti denarja več tudi za druge predloge,« je dodal.



Časovnice z roki za sestavo ni. Doslej so imeli tri sestanke treh predsednikov z nekaterimi sodelavci, poleg tega strokovne skupine delajo na vseh straneh. »A trajalo bo še nekaj časa za uskladitev vsebin. Nekaterih vprašanj še nismo odprli. Dejstvo je tudi, da so vse stranke, razen SDS, v neki notranji dinamiki, v katero se ne vmešavamo, tudi to terja svoj čas. Če se bo vse zložilo, lahko koalicijo sestavimo, sicer pa ne,« je povedal Janša.



SDS je pripravljena tudi na volitve. »Te nam ne ‘grozijo’, kot pišejo nekateri mediji, to je nekako tako, kot bi lačnemu grozili z belim kruhom.« Največ zamujenega je bilo v času vlade Marjana Šarca na področju reševanja težav v zdravstvu in pri reševanju težav, povezanih s starejšo generacijo.

Zakaj je padla vlada

»Nima samo SDS škarij in platna v rokah. Ni SDS kriva za padec vlade, ta je padla zaradi petelinjih bojev med SD in LMŠ glede pozicij, vse ostalo pa je bolj folkora. Tudi ostali koalicijski partnerji so bili bolj stranski igralci v tej tragikomediji,« je ocenil.



NSi želi, da bi Matej Tonin znova postal predsednik državnega zbora. »Nismo še tam in nihče se ne pogovarja o Mateju Toninu. SDS želi, da so predsedniki koalicijskih strank v vladi, samo v taki vladi bomo sodleovali, torej, da bodo vsi predsedniki koalicijskih strank nosili odgovornost in vsa bremena. Drugače je, če si na ladji in opazuješ sonce ali slabo vreme z nje, kot od strani. Državni zbor lahko vodi takorekoč vsak, saj o stvareh oziroma poteku dela odloča kolegij, v katerem so predstavniki vseh strank,« ocenjuje.



Kdaj bo znana odločitev o tem ali bo dejansko prevzel mandat v prvem krogu iskanja novega premiera, ni odgovoril. Dokler vsebinske stvari nisko končane, se po njegovih besedah o kadrovskih sploh ne bodo pogovarjali. Katere so vsebinske najbolj zahtevne odprte teme, ni konkretno povedal. So pa prve tri prioritete za vse potencialne partnerje enake.



Špekulacij o tem, da naj bi Zdravko Počivalšek, prvak SMC, iskal podporo za novo koalicijo tudi pri nekaterih drugih poslancih zunaj svoje poslanske skupine, na primer SAB, ni želel komentirati.



Vodja poslancev SMC Igor Zorčič je včeraj, spomnimo, povedal, da je ponudba LMŠ za sodelovanje na volitvah nesprejemljiva in da so pogovori med strankama zašli. O pogovorih s SDS, NSi in Desus za vlado pa je dejal, da so za člane in poslance SMC nekatere oblike te koalicije bolj sprejemljive, nekatere manj. Poslanci so enotni, da se pogajajo, od izplena pa je odvisna njihova podpora koaliciji Janeza Janše.



Prvak SDS je znova ponovil, da bo stranka vložila odškodninsko tožbo proti Marjanu Šarcu zaradi njegovih izjav glede financiranja SDS iz tujine.



Ponovil je, da so tudi predčasne volitve za SDS dobra možnost. V mandatarstvo pa bo šel, če bo prepričan, da sestavijo kompozicijo, ki bo reševala težave.