Prednika ovadili zaradi grožnje in zalezovanja

Potem ko je pred dvema dnevoma slovenjgraško tožilstvo potrdilo, da so celjski kriminalisti proti nekdanjemu poslancu SD Janiju Predniku vložili kazensko ovadbo, N1 zdaj poroča, da so po njihovih informacijah Prednika kazensko ovadili zaradi suma ne enega, pač pa dveh kaznivih dejanj: zaradi grožnje in zalezovanja.

Po njihovih prvih informacijah so ga ovadili po 135. členu kazenskega zakonika, ki določa kazen za tiste, ki resno grozijo, da bodo napadli nekoga, da bi ga ustrahovali ali vznemirili. Poleg tega je Prednik ovaden tudi zaradi suma kaznivega dejanja zalezovanja, in sicer po 134.a členu kazenskega zakonika, ki govori o ponavljajočem se opazovanju, zasledovanju ali vsiljivem poskusu vzpostavitve stika, kar naj bi povzročilo prestrašenost ali ogroženost.

V prejšnjih mesecih je Prednikova bivša partnerka obtožila poslanca psihičnega in fizičnega nasilja ter ga ovadila zaradi nasilja v družini.

Vendar pa se je glede očitkov o fizičnem nasilju proti Predniku zapletlo. Prednik je v odzivu za N1 dejal, da ne komentira odprtih postopkov, vendar je izrazil zadovoljstvo, da predkazenski postopek ni pokazal fizičnega nasilja. Neuradni viri pa navajajo, da je bivša partnerka Prednika ovadila tudi zaradi fizičnega nasilja, vendar so se iztekle vse možnosti za kazenski pregon tega dejanja. Na voljo je bil rok šestih mesecev za vložitev predloga za pregon povzročitve lažje telesne poškodbe, a ga je njena ovadba menda zamudila.

Kljub temu so celjski kriminalisti slovenjegraškemu tožilstvu poslali samo poročilo, saj pogoji za začetek pregona niso bili izpolnjeni. Zdaj pa je odločitev v rokah tožilstva, ki bo ovadbo lahko zavrglo, zahtevalo uvedbo sodne preiskave ali pa vložilo obtožni predlog, čeprav je slednje precej redko, še navaja portal.

Prednik je sicer oktobra lani odstopil kot poslanec SD.