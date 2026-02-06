  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Prednika ovadili zaradi grožnje in zalezovanja

    Nekdanji poslanec SD je obtožen groženj in zalezovanja, medtem ko se postopki za fizično nasilje zaradi prepoznega pregona niso nadaljevali, navaja N1.
    Jani Prednik. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Jani Prednik. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    6. 2. 2026 | 10:26
    6. 2. 2026 | 10:49
    2:27
    A+A-

    Potem ko je pred dvema dnevoma slovenjgraško tožilstvo potrdilo, da so celjski kriminalisti proti nekdanjemu poslancu SD Janiju Predniku vložili kazensko ovadbo, N1 zdaj poroča, da so po njihovih informacijah Prednika kazensko ovadili zaradi suma ne enega, pač pa dveh kaznivih dejanj: zaradi grožnje in zalezovanja.

    Po njihovih prvih informacijah so ga ovadili po 135. členu kazenskega zakonika, ki določa kazen za tiste, ki resno grozijo, da bodo napadli nekoga, da bi ga ustrahovali ali vznemirili. Poleg tega je Prednik ovaden tudi zaradi suma kaznivega dejanja zalezovanja, in sicer po 134.a členu kazenskega zakonika, ki govori o ponavljajočem se opazovanju, zasledovanju ali vsiljivem poskusu vzpostavitve stika, kar naj bi povzročilo prestrašenost ali ogroženost.

    V prejšnjih mesecih je Prednikova bivša partnerka obtožila poslanca psihičnega in fizičnega nasilja ter ga ovadila zaradi nasilja v družini.

    image_alt
    Kriminalisti kazensko ovadili Prednika, ta: »Ni bilo fizičnega nasilja«

    Vendar pa se je glede očitkov o fizičnem nasilju proti Predniku zapletlo. Prednik je v odzivu za N1 dejal, da ne komentira odprtih postopkov, vendar je izrazil zadovoljstvo, da predkazenski postopek ni pokazal fizičnega nasilja. Neuradni viri pa navajajo, da je bivša partnerka Prednika ovadila tudi zaradi fizičnega nasilja, vendar so se iztekle vse možnosti za kazenski pregon tega dejanja. Na voljo je bil rok šestih mesecev za vložitev predloga za pregon povzročitve lažje telesne poškodbe, a ga je njena ovadba menda zamudila.

    Neuradni viri navajajo, da je bivša partnerka Prednika ovadila tudi zaradi fizičnega nasilja, vendar so se iztekle vse možnosti za kazenski pregon tega dejanja. Na voljo je bil rok šestih mesecev za vložitev predloga za pregon povzročitve lažje telesne poškodbe, a ga je njena ovadba menda zamudila. FOTO: Voranc Vogel
    Neuradni viri navajajo, da je bivša partnerka Prednika ovadila tudi zaradi fizičnega nasilja, vendar so se iztekle vse možnosti za kazenski pregon tega dejanja. Na voljo je bil rok šestih mesecev za vložitev predloga za pregon povzročitve lažje telesne poškodbe, a ga je njena ovadba menda zamudila. FOTO: Voranc Vogel

    Kljub temu so celjski kriminalisti slovenjegraškemu tožilstvu poslali samo poročilo, saj pogoji za začetek pregona niso bili izpolnjeni. Zdaj pa je odločitev v rokah tožilstva, ki bo ovadbo lahko zavrglo, zahtevalo uvedbo sodne preiskave ali pa vložilo obtožni predlog, čeprav je slednje precej redko, še navaja portal.

    Prednik je sicer oktobra lani odstopil kot poslanec SD.

    Novice  |  Slovenija
    Kandidatne liste leve sredine

    Matjaž Han napoveduje stopničke in 15 odstotkov za SD

    Za SD bodo glasove nabirali ministri, poslanci, prestopniki in župani – Na skupni listi nekoliko več članov Levice kot Vesne.
    Uroš Esih 5. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vložena kazenska ovadba

    Kriminalisti kazensko ovadili Prednika, ta: »Ni bilo fizičnega nasilja«

    Prednika je zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini septembra lani ovadila njegova bivša partnerka.
    4. 2. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gospodarstvo  |  Like
    Magazin  |  Potovanja
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Jani Prednikkriminalistikaznivo dejanjenasilje nad ženskamipreiskava

    Šport  |  Nogomet
    Turka je izbral za Real

    Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

    Nekdanji nogometni zvezdnik je vpogovoru za La Gazzetta dello Sport madridskemu Realu, pri katerem je končal kariero, priporočil Kenana Yildiza.
    6. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Najdražje doslej

    Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

    Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a ob naraščajočih cenah redkih kovin tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva.
    6. 2. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
    Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Preberite več
