    Jani Prednik po ovadbi načrtuje vrnitev v politiko

    Menjava položaja naj bi ga zanimala že pred vložitvijo ovadbe.
    Prednik je v politiki vse do lani aktivno deloval že 20 let. FOTO: Matej Druznik/Delo
    Ana Hvala
    21. 4. 2026 | 17:57
    Jani Prednik je zaradi ovadbe, ki jo je proti njemu vložila njegova bivša partnerka, odstopil kot poslanec Socialnih demokratov oktobra 2025. Tožilstvo ni ugotovilo družinskega nasilja in zalezovanja, grožnjo pa je prepoznalo, vendar je bil predlog za pregon vložen prepozno. Konec marca je bila kazenska ovadba zato zavržena. Primer, ki je v času obravnave sprožil precej javne pozornosti, postavlja pod vprašaj njegovo politično prihodnost.

    Za Delo je povedal, da »trenutno še nima izdelanega mnenja oziroma cilja, kam in kako«. Dodal je, da so vse poti še vedno odprte in pritrdil, da je še vedno član stranke Socialnih demokratov.

    Na vprašanje, ali bo kandidiral na jesenskih lokalnih volitvah in ali ga zanima funkcija župana, je odgovoril, da o tem resno razmišlja. Kandidiral bi v svojem domačem kraju Ravnah na Koroškem, kjer je leta 2014 deloval tudi kot občinski svetnik. Do letošnjih lokalnih volitev pravi, da je še nekaj časa, zato še ni odločen, ali bo kandidiral samostojno ali na listi stranke SD. Stranka ima trenutno 15 delujočih županov.

    Na volitvah 2018 je med vsemi strankinimi kandidati dosegel drugi najboljši rezultat. FOTO: Matej Druznik/Delo
    Na volitvah 2018 je med vsemi strankinimi kandidati dosegel drugi najboljši rezultat. FOTO: Matej Druznik/Delo

    Prednik je leta 2018 prvič postal poslanec v državnem zboru. Leta 2020 je na kongresu izzval Tanjo Fajon za mesto predsednika SD. Drugič je vodenje stranke poskušal prevzeti leta 2024 po aferi Litijska, a je na koncu mesto zasedel Matjaž Han. V novem mandatu leta 2022 je zasedel položaj vodje poslanske skupine.

    Lokalna politika bi Predniku lahko ponudila priložnost, da se dokaže s konkretnim delom in nadaljuje svoje politično uveljavljanje, v kraju, kjer ga volivci že dobro poznajo.  

    Že leta 2024 smo poročali, da po naših neuradnih informacijah Prednika morda utegnejo zanimati lokalne volitve na Ravnah na Koroškem, vendar takrat tega ni želel komentirati.

