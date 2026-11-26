Vlada je danes Janka Preaca znova imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs). Njegovo vodenje ustanove v vlogi v. d. bi se sicer izteklo 4. decembra, tako pa bo na funkciji ostal do imenovanja generalnega direktorja s polnim mandatom oziroma najdlje do 4. junija prihodnje leto.

Vlada je Preaca za v. d. imenovala takoj na ustanovni seji po potrditvi ministrske ekipe v DZ, potem ko je s položaja generalnega direktorja razrešila Petra Gruma. Imenovan je bil do potrditve generalnega direktorja s polnim mandatom po opravljenem natečajnem postopku oz. najdlje do 4. decembra letos.

Razpis za generalnega direktorja s polnim mandatom je bil objavljen konec septembra. Ker izbirni postopek pred natečajno komisijo in Centrom za kadre v organih državne uprave še ni končan, predlog kandidata pa še ni na mizi ministra za finance, je vlada zaradi zagotovitve nemotenega delovanja ene najpomembnejših ustanov v državni upravi Preacu funkcijo v. d. podaljšala do zaključka postopka posebnega javnega natečaja in imenovanja generalnega direktorja.

Na položaju bo lahko najdlje do 4. junija 2027.