Zoran Janković bo moral na zatožno klop tudi v primeru Stožice

Stožice FOTO: Jure Eržen/Delo

Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna, so potrdili na Specializiranem državnem tožilstvu RS. Tožilstvo je obtožnico šest let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos, obdolženi so nanjo vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo.Obtožnica devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin., odvetnik župana Mestne občine Ljubljana (Mol), je po vložitvi obtožnice dejal, da tožilstvo z vložitvijo obtožnice, ki Jankoviću očita zlorabo položaja in goljufijo, išče dlako v jajcu.Poleg Jankovića naj bi tožilstvo ovadilo še nekdanjega obrambnega ministrakot nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli,iniz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, ter nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki zadnja leta vodi družbo Energetika Ljubljana-Termoelektrarna Toplarna Ljubljana.Poleg tega naj bi bile ovadbe vložene še zoper vodjo občinskega oddelka za šport, direktorja projekta gradnje Športnega parka Stožicein. Vseh devet obdolženih je vložilo ugovore, vendar je zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani ugovore zavrnil kot neutemeljene, tako je obtožnica z 19. septembrom postala pravnomočna, čaka se na razpis predobravnavnega naroka, so pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu RS.Glavni akterji gradnje kompleksa Stožice so leta 2010 podpisali domnevno sporno pogodbo v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je v NLB lahko najel več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.Septembra 2012 so sledile hišne preiskave pri družini Janković, leto kasneje so opravili nove hišne preiskave tudi pri Ogrinu, Sraki, Lozeju in Jakiču.Kot je navedeno tudi na osebni spletni strani ljubljanskega župana, je Okrožno sodišče v Ljubljani 20. aprila 2015 odredilo preiskavo zoper župana zaradi suma, da je naklepno pomagal Ogrinu in Sraki pri storitvi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila družbe Grep v NLB in Factor banki ter da je kot župan Mola ministrstvu za šolstvo in šport predložil zahtevek za izplačilo sofinanciranja upravičenih stroškov stadiona Stožice, zahtevku pa priložil ponarejeno situacijo družbe Grep.To ni prva pravnomočna obtožnica zoper Jankovića. Pravnomočna je tudi obtožba specializiranega tožilstva zaradi domnevnega jemanja podkupnine oziroma prejema donacije družbe Gratel za obnovo Ljubljanskega gradu, je maja poročal časnik Delo. Zoper ljubljanskega župana je odprtih še več drugih (pred)kazenskih postopkov. Je pa ljubljansko višje sodišče aprila lani Jankovića pravnomočno oprostilo obtožb o zlorabi položaja v zadevi Niš, ko je bil še predsednik uprave družbe Mercator.