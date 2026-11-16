Janković brez samoumevne večine, Levica spreminja razmerja moči

Po delnih, neuradnih izidih včerajšnjih lokalnih volitvah v Ljubljani je jasno, da je Lista Zorana Jankovića izgubila pet mestnih svetnikov, Svoboda štiri (oziroma kar polovico), Levica, ki je pridobila šest mandatov, pa je desetimi mestnimi svetniki druga najmočnejša stranka znotraj 45-članskega mestnega sveta. Za koalicijsko povezovanje bosta tako Zoran Janković kot Luka Mesec, ki se bosta še enkrat podala v bitko za županski stolček, morala iskati podporo znotraj leve sredine. Največja sprememba tokratnih volitev v prestolnici je zmanjšanje moči Liste Zorana Jankovića in vzpon Levice. Po podatkih DVK Jankovićeva lista v mestnem svetu sicer še vedno ostaja najmočnejša, saj je dobila 13 mandatov, vendar jih ima v primerjavi z volitvami pred štirimi leti pet manj. Levica je namesto ...