Janković in soobtoženi niso priznali krivde

Tožilstvo Jankoviću in osmim soobtoženim očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljanski županin šest soobtoženih je na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikalo očitana kazniva dejanja v zadevi Stožice, v kateri jih specializirano državno tožilstvo preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra.Poleg Jankovića so krivdo na predobravnavnem naroku zanikali še nekdanji direktor Zavoda Tivoliiniz propadlega projektnega podjetja Grep, ki je gradilo Stožice, in nekdanji direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Prav tako sta krivdo zanikala nekdanji gradbeni nadzornik pri družbi DCC svetovanje in inženiringteriz družbe MCM inženiring, ki je izvajala gradbeni nadzor.Tožilstvo preganja šeiz občinskega oddelka za šport in direktorja projekta gradnje športnega parka Stožice, ki pa danes na sodišče nista prišla, zato se bosta o krivdi izrekla prihodnjič.Tožilstvo Jankoviću in osmim soobtoženim očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti ter ponareditev ali uničenje poslovnih listin.Tožilkabo sicer obtožnico javno predstavila na prihodnjem naroku, ko se bo začela glavna obravnava, danes pa bodo odvetniki in tožilka z dokaznimi predlogi in predlogi za izločitev dokazov zarisali potek sojenja. Jankovićev odvetnikje že predlagal izločitev številnih dokazov, ki so bili po njegovem mnenju nezakonito pridobljeni v hišnih preiskavah.