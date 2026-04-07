Janković: Kanal C0 je zaključen

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes pojasnil, da delavci na območju hipodroma trenutno pospravljajo gradbišče, zasadili so tudi dodatna drevesa na nasipih in posejali travo. Pri tem je spomnil, da ima MOL oziroma javno podjetja Voka Snaga za ta zadnji odsek dokončno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno. Okoljska nevladna organizacija Alpe Adria Green je namreč sprožila upravni spor.

Župan pa ni želel podrobneje komentirati tega, da se je na gradbišču zadnjega dela kanala pri ljubljanskem hipodromu Stožice ob začetku del konec marca zgodil incident. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč, so ga menda varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato so menda fizično obračunali še z njegovim bratrancem.

Ponovil je, da bodo na občini počakali na ugotovitve policije, ter dodal, da je bilo gradbišče v času tega incidenta ograjeno in ustrezno označeno, prehod na območju pa omejen.

Janković je napovedal, da bodo prihodnji teden skupaj z županoma Medvod ter Vodic predstavili projekt kanala C0 in drugih posegov v kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Ljubljana ter v občinah Medvode in Vodice.

Kanal C0 bo namreč povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del na 111 milijonov evrov ovrednotenega velikega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Ostalo prispevajo omenjene tri občine.

Po Jankovićevih besedah so v zadnjih letih v teh treh občinah položili za 300 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in pri tem npr. na območju ljubljanske občine prenovili tudi več kot 260 cest. Stopnja priključenosti na kanalizacijo v Mestni občini Ljubljana se bo tako po napovedih povečala na 98 odstotkov, vse skupaj pa naj bi s projektom na območju Ljubljane zaprli okoli 26.500 greznic.

Po prepričanju nasprotnikov je projekt sporen tako z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika kot z vidika same izvedbe. Janković je bil danes do nasprotnikov, ki jim priznava legitimno pravico do nasprotovanja in protestov, kritičen zaradi tega, ker po njegovih besedah strašijo občane, češ da bo zaradi kanala onesnažena pitna voda, kar pa na občini odločno zavračajo.