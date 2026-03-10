Janković o Štepanjskem naselju: Ne dovolim, da mi kdorkoli grozi

Ljubljanski župan Zoran Janković je za 20. maj sklical zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju. Takrat bo povedal, kaj bo narejeno, kaj je možno in kaj ni, je napovedal danes.

Janković je na redni tedenski novinarski konferenci poudaril, da trenutno čakajo odločitev sodišča. »Želim si, da sodišče čim prej odloči,« je povedal. Dodal je, da tudi v primeru, da bo sodišče odločilo, da zemljišča pripadajo stanovanjskim stavbam, nihče nima pravice parkirati na zelenici. »Kdor misli, da bomo zelenico asfaltirali za avtomobile, se zelo moti,« je dejal.

Dokler so imeli možnost, so po njegovih besedah zaradi napačnega parkiranja odpeljali 91 avtomobilov. »Začelo se je s po šestimi na dan, v celem zadnjem tednu pa so redarji odpeljali samo en avto. Se pravi, da se je vzpostavil red,« meni.

Župan je že prejšnji teden napovedal, da namerava zbor občanov sklicati aprila ali maja, s čimer pa se ne strinjajo v Iniciativi za Štepanjsko naselje. V dopisu, ki so ga v petek poslali na občino, so zato zapisali, da takšnemu odlaganju županovega soočenja z volivci ostro nasprotujejo. Vztrajajo, da mora do njega priti do konca marca. Če bo ostalo pri trenutni časovnici, pa napovedujejo stopnjevanje pritiska na mestno oblast, je predstavnik iniciative Klemen Fajs zapisal v dopisu.

Janković je napovedano stopnjevanje pritiska na mestno oblast danes označil kot grožnjo. »Nikomur ne dovolim, da mi grozi. Ostalo bo, kot je, moje kolege pa naj pusti na miru« je dejal. Po njegovih besedah je datum določen zakonito, saj zakon določa le, v kolikšnem času mora sklicati zbor občanov, natančen datum pa da je njegova odločitev.

Sklepa, ki ju je sprejela iniciativa, to je, da naj Mestna občina Ljubljana (Mol) nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe ter da naj se z lastniki zasebnih parkirišč ob naselju in v njegovi bližini dogovori o uvedbi nočnega parkiranja za prebivalce, je župan medtem označil za smešna in nerealna. »Mol naj se dogovori za parkirišče čez noč, potem pa vi ne boste tega spoštovali in bo Mol odgovarjal. To se naj sami dogovorijo. Kdo jim brani?« je povedal.

Ponovil je, da prejemajo tudi klice in nasprotne dopise, ki hvalijo ureditev, ki jo je uvedla občina. Vztrajal je, da se je število vozil takrat zmanjšalo za 25 odstotkov, ker dnevnih migrantov ni bilo več. Zdaj pa sta tam kaos in nered, je sklenil.