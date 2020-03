FOTO:Janković: Parkirišča od danes zastonj, gostinci naj se glede zaprtja lokalov odločijo sami

Harmonikaša na Prešernovem trgu ni pregnala niti epidemija niti prazne ulice. FOTO: Voranc Vogel

Ljubljanski lokali že zapirajo vrata. FOTO: Voranc Vogel

Ljubljanski županje v posnetku, objavljenem na svoji facebook strani , Ljubljančane pozval k solidarnosti, strpnosti in pogumu. Poudaril je, da je Mestna občina sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja virusa.Vsi zaposleni na občini so bili poslani na delo od doma vsaj do konca meseca. Prostore vrtca in šole Vodmat je občina namenila za otroke zdravnikov in drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki morajo s svojim delom nujno nadaljevati in ne morejo organizirati drugačne oblike varstva otrok.Od danes so vsa parkirišča mestne občine Ljubljana, razen garažnih hiš, brezplačna. Trgovce z živili je pozval, naj ostanejo odprti, prebivalce pa, naj ne kupujejo zalog, saj vlada zagotavlja, da je vsega dovolj. Zahvalil se je tudi prostovoljcem, ki starejše občane oskrbujejo z nujnimi potrebščinami.Lastnikom gostinskih lokalov župan prepušča svobodo, da se sami odločijo, ali bodo svoja vrata zaprli ali ne, vendar pričakuje, da se bodo odločili za zaprtje. Jankovič sicer ugotavlja, da se je večina gostincev že odločila za zaprtje in napovedal, da bo v marcu za lokale najem vrtov brezplačen. Vlada sicer napodveduje, da bo danes z odredbo poskrebela za začasno zaprtje lokalov po vsej državi.Občanom župan predlaga, naj ostajajo doma ali preživljajo čas v naravi v čim manjših skupinah.