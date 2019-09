Janković: S tem podjetjem nimam nič

Ljubljanski župan Zoran Janković je o odpisu skoraj 29 milijonov evrov dolga trem podjetjem, ki so v lasti njegovih sinov, povedal, da je absolutno zakonit, je poročala RTV Slovenija. Ta sklep je sprejelo vrhovno sodišče. Od prodaje leta 2004 s podjetjem Electa Holding nima ničesar, je zatrdil župan.



»Vedno sem govoril, da verjamem sodiščem, in absolutno, če velja za druge, velja tudi za moja sinova. Ne morejo biti izločeni, ne morejo biti, že tako so na slabšem. In vas zdaj zelo zanima, da sklep vrhovnega sodišča da tudi tu prav mojima sinovoma. Jaz pa pravim, da da, da je absolutno zakonit,« je povedal novinarki.



Po odločitvi okrožnega sodišča, ki je potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo tudi podjetju Electa Holding, še zadnjemu družinskemu podjetju, bodo upniki dobili le pet odstotkov svojega denarja. Tako kot v primeru Electe Inženiring in Electe Naložbe je bilo odpisanih 95 odstotkov dolga.



Čeprav Damijan Janković in Jure Janković ne bosta vrnila denarja številnim upnikom, pa sta svojemu očetu vrnila najmanj tri milijone evrov, še poroča televizijski portal MMC. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč ugotovila, da je ljubljanski župan na svoj bančni račun prejel 208.000 evrov iz verižnega prenakazovanja med računi podjetij v vplivnem krogu družine.



Na KPK razmišljajo, da bi znova predlagali možnost odpoklica župana.