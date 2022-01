Janković zatrdil, da se z Golobom še ni srečal

»Srečanja z Golobom še nisem imel in ne vem, ali bom objavil, ko ga bom imel. Ker se bo konec koncev angažiral on, ne jaz,« je ljubljanski župan Zoran Janković na prvi ponovoletni redni novinarski konferenci na Mestni občini Ljubljana (MOL) odgovoril na vprašanje sedme sile, ali se je glede morebitnega prevzema Pozitivne Slovenije že srečal z Robertom Golobom.

Ta je bil v preteklosti, leta 2013, kot podpredsednik te stranke že Jankovićev kandidat za mandatarja, a je to vlogo zavrnil. Zatem jo je prevzela Alenka Bratušek.

»Na levi opciji je nujna povezava, kajti programi si bodo po moji oceni zelo podobni. Prepričan sem, da bo leva opcija zmagala na volitvah, med seboj naj se zmenijo, kdo je tisti, ki bo lahko pripeljal čim večje število državljanov na volitve. Računam tudi na civilno družbo, tisto, ki je sodelovala na referendumu o zakonu o vodah, da se angažira in pripelje čim več državljanov na volitve,« je glede prihajajočega predvolilnega časa povedal na konferenci, sklicani s splošnimi besedami, da bo govor o »aktualnih zadevah«.

Kot se je izkazalo, v razponu od parlamentarne politike do kolesarskih stez, sodnega procesa o prodaji Mercatorjevih delnic, kanalizacije in nenavadno pogostih požarov vrtičkarskih lop v Črnučah.

FOTO: Črt Piksi/Delo

O morebitni odmrznitvi Pozitivne Slovenije nič novega

Zatrdil je, da o morebitni odmrznitvi Pozitivne Slovenije in tem, da bi jo morda prevzel Golob, ni ničesar novega. »Sam se bo odločil, ali bo ustvaril novo stranko, ali bo imel to, ali pa se bo komu pridružil. Njemu je treba prepustiti, da pove,« je dejal.

Glede napovedi o političnem povezovanju županov pred parlamentarnimi volitvami in sodelovanja županov na njih pa je prepričan, da je treba predvsem počakati, v katerih primerih gre le za govor, v katerih pa za dejstvo. »Odločiti se morajo. Sam sem poskusil tri mesece preživeti v državnem zboru. In nikoli več. Dobil sem ciklostirano vabilo in se zahvalil. Mene v državni politiki več ni.«

Glede državne politike je navedel še, da tako državi kot ministru za zdravje predlaga, naj nehajo »cincat in cagat« in naj se odločijo za obvezno cepljenje proti covidu-19.

Popoldne znova na sodišču

Glede sodnega postopka v zadevi prodaje Mercatorjevih delnic podjetju Electa Inženiring – sam je v procesu, krivde ne priznava, enako ne njegova sinova Jure in Damjan Janković – je napovedal, da bo popoldne na sodišču, kjer so za danes napovedali zaslišanje nekdanjih članov uprave Mercatorja v vlogi prič. Po Jankovićevih besedah so delnice Mercatorja prodali istega dne kot on sam, naslednji torek, 11. januarja, pa bo tudi zaslišanje sodno zapriseženega cenilca.

Prvi ponovoletni nastop ljubljanskega župana je bil sicer tudi v znamenju besed, da je bil silvestrski ognjemet nad prestolnico ekološki in da posledic za zrak ni bilo, saj je trajal le minuto in pol. Ne zaradi kakšne prepovedi, pač pa višje sile, megle.

Kot je dodal, novoletne hišice že odstranjujejo. Odločili so, da bodo vsem gostincem, ki jim ukrep ni dovolil prodaje, varščino v višini 30 odstotkov vrnili, pri tistih, ki so lahko prodajali druge proizvode, pa bo ta varščina obveljala za celotno plačilo. Novoletna osvetljava bo svetila še 12 dni.

Mol je dobil tudi pozitivno mnenje za nekaj manj kot 14,5 milijona evrov sofinanciranja z državnimi in kohezijskimi sredstvi za projekt prometne ureditve črnovaške ceste. Dela v okviru tega 36 milijonov evrov vrednega projekta po besedah Jankovića potekajo dobro.

Izbrali pa so tudi izvajalca za zadnji, tretji del aglomeracij kanalizacij, dolg 38 kilometrov, pri čemer vrednost del znaša 20,5 milijona evrov. Nosilec posla bo Prenova - Gradbenik, d. o. o., s partnerji.