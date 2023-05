Jankovića čaka preiskovalna komisija

Po več protestih, pozivih strokovnjakov in tudi predsednice republike Nataša Pirc Musar ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, naj začasno prekine gradnjo kanala C0 in konča postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje so v SDS predlagali tudi odreditev parlamentarne preiskave. Sami zanjo nimajo dovolj glasov, zato so zanje zaprosili vse poslanske skupine in po naših informacijah so jim jih že prispevali v NSi. Tako bo državni zbor ustanovitev preiskovalne komisije moral odrediti.

»Naj se stvari pogledajo in razčistijo,« so komentirali v NSi in dodali, da je gradnja javnega povezovalnega kanala C0 zagotovo vredna preiskave, sploh glede na to, da doslej ostali organi niso reagirali. Poslansko vprašanje predsedniku vlade Robertu Golobu na to temo je postavil tudi njihov poslanec Aleksander Reberšek, a mu je Golob odgovoril, da sam ne odloča o gradbenih dovoljenjih. Pristojni so mu zagotovili, da jih projekt ima. »Verjamem, da bo na koncu ta projekt zaključen ter da bo zaključen v korist ljudi in okolja,« se je odzval še predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda, ki je v Ljubljani sklenilo koalicijo z Jankovićem. Pričakovano sami torej ne bodo prispevali podpisov. Enako so nam odgovorili tudi v SD.

»Sicer se ne strinjamo z gradnjo kanala C0 in popolnoma podpiramo zaustavitev gradnje, a nikakor ne nameravamo prispevati k SDS-ovi platformi za obračunavanje,« pa nam je odgovoril Matej T. Vatovec, vodja poslancev Levice, sicer Jankovićeve opozicije v mestnem svetu.

Kot so sicer zapisali v SDS je preiskovalna komisija pomembna predvsem za ugotovitev politične odgovornosti in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja. »Pravica do čiste pitne vode je ustavna pravica in obenem tako pomembna dobrina, da je nihče ne sme ogrožati, tudi župan Mestne občine Ljubljana ne, « so še zapisali v SDS.

Podpisi, ki jih je NSi že prispevala za ustanovitev te preiskovalne komisije, pa po naših informacijah še ne pomenijo, da bodo prispevali SDS tudi podpise za preiskovalno komisijo o poslovanju Gen-I. Te bodo, kot so že napovedali prispevali šele, ko bodo poslanci SDS zasedli mesta v nadzornih komisijah državnega zbora (KNOVS in KNJF) in s tem v polni meri omogočili nadzor nad delom celotne vlade. »Naloga opozicije v demokratični državi je, da nadzira delovanje celotne vlade, ne le posameznih ministrov ali državnih podjetij,« je nedavno zapisal prvak NSi Matej Tonin.