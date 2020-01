Jankoviću denarna kazen v višini 2000 evrov

Okrožno sodišče v Ljubljani jeinspoznalo za krive kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponarejanja listin in pomoči pri ponarejanju listin pri poslih s stanovanji Nekdanjima vodilnima v Bazi Dante Mikulinu in Stamejčiču je prisodilo pogojno zaporno in denarno kazen, Jankoviću pa denarno kazen.Mikulinu je sodišče prisodilo leto in dva meseca pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, Stamejčiču pa eno leto in pet mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Mikulin bo moral plačati 2550 evrov, Stamejčič pa 6000 evrov. Janković bo moral, če bo sodba pravnomočna, plačati 2000 evrov denarne kazni.Sodnicaje dejala, da sta Mikulin in Stamejčič, ki sta bila obsojena za kaznivo dejanje davčne zatajitve, davčnemu uradu dala lažne podatke, da bi pridobila premoženjsko korist Bazi Dante. Stamejčič, ki je bil obsojen tudi za ponarejanje listin, nato po besedah sodnice pri oddaji listine ni navedel, da je bila nepremičnina pridobljena za opravljanje obdavčene dejavnosti, vanjo pa je vpisal lažne podatke. Pri tem mu je pomagal Janković, ki je bil danes obsojen za kaznivo dejanje pomoči pri ponarejanju listin.Tožilstvo je trojici očitalo, da so državo ogoljufali zaradi utaje davka pri poslih z dvema luksuznima stanovanjema v Ljubljani in Tolminu. Obtoženi naj bi prijavili, da bodo v stanovanju v Trnovskem pristanu opravljali obdavčljivo dejavnost, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković. Podobno se je menda zgodilo s stanovanjem na Mestnem trgu 3 v Tolminu, na ta način je danes že propadla družba Baza Dante neupravičeno dobila vrnjen davek.»Senata pri izreku kazni ne sme voditi pritisk javnosti,« je dejala sodnica v današnji obrazložitvi kazenske sankcije. Ocenila je, da je šlo pri teh poslih za razmeroma enostavne transakcije, obsojeni pa so se izgovarjali na davčno zmoto, čemur sodišče ni verjelo. »Glede na povezanost med vami in družbami je bilo vsem jasno, za kaj gre in čemu so bile transakcije namenjene,« je dejala.