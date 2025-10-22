Janša bi imenovanja potisnil v čas po volitvah

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ponovila razpisa za imenovanje guvernerja Banke Slovenija in varuha človekovih pravic. Za ta državotvorni korak, kot je slišati iz njenega urada, se je odločila zato, ker se je večina predsednikov parlamentarnih strank strinjala, da je mogoče postopke izpeljati do konca aktualnega mandata državnega zbora.

»Resnično upam, da bomo z novima postopkoma končno dobili vodji pomembnih institucij,« je povedala Nataša Pirc Musar po srečanju s predsedniki parlamentarnih strank. Razpisa za predstojnika obeh institucij bosta objavljena v petek v uradnem listu.

Pirc Musarjeva je pojasnila, da je stranke opozorila na časovnico pri imenovanju. Roki bodo tesni, saj bodo padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami, ki bo konec januarja prihodnje leto. Neuradni možni datumi za izpeljavo parlamentarnih volitev pa so tri nedelje v drugi polovici marca 2026, a predsednica republike se menda še ni odločila, za kdaj jih bo razpisala.

»Skupna odgovornost vseh nas je, da ti mesti zapolnimo, je pa veliko več odvisno od parlamentarnih strank,« je še povedala Nataša Pirc Musar, ki se že skoraj eno leto trudi popolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije.

Nova razpisa bosta objavljena v petek v uradnem listu. Zadnja redna seja državnega zbora bo konec januarja prihodnje leto. Parlamentarne volitve bodo v drugi polovici marca.

»Vsa imenovanja so izvedljiva, verjamem, da je tudi predsednica spoznala, da je mogoče treba spremeniti način, kako najti ustrezne kandidate,« je pred srečanjem povedal Robert Golob. Predsednici republike je sicer očital, da so za izpraznjeni mesti varuha in guvernerja v zadnjem letu imeli samo dva uradna kandidata, kar da je »absolutno premalo, da bi lahko govorili, da je bil postopek peljan optimalno«. Ob tem pa je zanikal, da bi pri imenovanju guvernerja največja vladna stranka vztrajala pri kandidatki Saši Jazbec. V uradu predsednice republike so bili nad to izjavo neuradno zgroženi, kakor tudi nad tem, da predsednica ni želela ponoviti uradnega postopka.

V njenem uradu pravijo, da je ponovitev razpisa državotvorno dejanje, v Gibanju Svoboda in delu koalicije pa, da je predsednica republike »pokleknila« pred predsednikom vlade, saj da naj bi še dan pred sestankom zagovarjala stališče, da ponovitev razpisov ni opcija. Politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac z ljubljanske FDV meni, da je glede imenovanja guvernerja in varuha na obeh straneh prevladala ocena, da nedogovor nikomur ne prinaša pretirane politične škode, zaradi česar se je ohranjal boj pri tej kadrovski temi.

Boj med predsednikom vlade in predsednico republike je mogoče po oceni Marinka Banjca brati tudi na ravni vprašanja egov, kjer oba zagovarjata stališče, »da je njuna tista, ki bi morala obveljati«. Zastoji v kadrovanju pa po njegovo ne bodo predvolilna tema. Precej pomembnejši bodo integriteta premiera in nekatera geopolitična vprašanja.

Za Janšo ustavni sodniki pomembnejši od guvernerja

Predsednik SDS Janez Janša glede guvernerja meni, da velika večina državljanov niti ni opazila, da ga nimamo. Zanj so bistveno pomembnejša imenovanja ustavnih sodnikov. Janšo skrbi, da bi se ustavno sodišče do vrha napolnilo z »ekstremnimi levičarskimi kadri«, s tem pa bi postalo »irelevanten marksistični krožek, ki ne bo užival nobenega ugleda v tej državi«.

Bolj uspešna kot pri guvernerju in varuhu je bila predsednica republike pri izbiri dveh ustavnih sodnikov, Nine Betetto in Primoža Gorkiča, ki sta bila prejšnji mesec v državnem zboru izvoljena v mandat ustavnega sodnika. V prvi polovici prihodnjega leta pa se mandat izteče še trem ustavnim sodnikom, Rajku Knezu, Mateju Accettu in Klemnu Jakliču. Nataša Pirc Musar je za Delo že napovedala, da si za ustavne sodnike ne želi politično konservativnih pravnikov, ampak tiste, ki so pravno konservativni. »Pomembno je, kakšna je sestava ustavnega sodišča, ali so ustavni sodniki vendarle bolj progresivni ali pa konservativni. Večkrat se je izkazalo, da je pri določenih vprašanjih zelo pomembno, kakšna je sestava ustavnega sodišča,« pa Banjac komentira interes SDS za imenovanje ustavnih sodnikov. Janša je sicer mnenja, da je nehigienično hiteti s kadrovskimi rešitvami, bolje bi bilo počakati na nov parlament in novo vlado. Pri tem seveda računa, da bo vlado sestavljal prav on, se odzivajo v koaliciji.