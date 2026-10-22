Janša bo dan suverenosti v Kopru praznoval le s političnimi somišljeniki

Na proslavo ob dnevu suverenosti v Kopru stranke Gibanje Svoboda ne bo, prav tako tudi ne stranke Levica. Zmotilo jih je, da je vlada ob dnevu suverenosti povabila na proslavo ob »35. obletnici osvoboditve Slovenije«. To je za stranko nerazumljiva in zelo problematična odločitev, za katero ni jasno, kdo jo je sprejel, s katerimi pooblastili ter predvsem, zakaj. S svojo prisotnostjo ne želijo »legitimirati nedržavniške in nedemokratične drže Janševe vlade«. Za nedeljski dogodek v Kopru, ki naj bi počastil spomin na ta prelomni dogodek, se sprašujejo, ali je to sploh še državna proslava. Vlada se je namreč odločila, da letos ne povabi na državni praznik, temveč na proslavo ob »35. obletnici osvoboditve Slovenije«. »Predpostavlja torej, da je bila Slovenija do oktobra 1991 okupirano ozemlje. ...