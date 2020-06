FOTO:Janša bo odločil, ali bo SMC res ob ministrstvo

Ljubljana – S prestopom dveh poslancev SMC poslanska skupina te stranke šteje še osem poslancev. Za NSi je zato – glede na trenutna razmerja sil v koalicijskih poslanskih klopeh – nepravično, da ima stranka le enega poslanca manj od SMC ter »le« tri ministre. Tudi v razmerju do Desusa, ki si ob dveh sedanjih ministrih prizadeva še za tretjega, ki naj bi bil na čelu novega urada za demografijo, v stranki Mateja Tonina ne morejo biti zadovoljni, kar so po naših informacijah izpostavili tudi na ožjem koalicijskem vrhu.Preberite še: Prva poveže, več zaporednih šibiV zadnjem tednu so se tako okrepile govorice, da bo NSi ob ...