Janša bo predlagal razrešitev Pivčeve

Pivčeva nima podpore koalicije

Predsednik vladebo predlagal razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec , je sporočil začasni zastopnik Desusa. Pivčeva namreč, kljub zahtevam poslancev svoje lastne stranke, ki so podporo koaliciji pogojevali z njenim odstopom, tudi po pogovoru z Janšo ni hotela odstopiti. Predsednik vlade bo predlog za njeno razrešitev podal državnemu zboru. Do petka, ko bo kolegij pri predsedniku Državnega zbora, bo znano, kdaj v prihodnjem tednu bo DZ glasoval o njeni razrešitvi.Premier Pivčevi sicer ne očita nestrokovnega dela na ministrstvu, je dejal Gantar. Razrešitev bo predlagal na podlagi pobude stranke Desus.Desus je za novega kmetijskega ministra že predlagala državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu. Janša bo z njim še opravil razgovor, a Gantar v njegovo imenovanje ne dvomi, rekoč, da je kompetenten kandidat, ki že sedaj praktično opravlja to delo.Vodja poslanske skupine Desusaje za Delo dejal, »da je z odločitvijo kar zadovoljen, predsednik vlade nam je povedal, da je govoril s sedanjo oziroma bivšo ministrico. Postopek bo speljan tako, kot sem pričakoval, in sicer, Pivčevi je ponudil možnost, da odstopi, ker tega ni sprejela.« O rekonstrukciji vlade, po njegovih besedah, niso razpravljali, pričakuje pa, da bodo v bližnji prihodnosti, najverjetneje po kongresu stranke Desus.Da Pivčeva ne odhaja sama, ampak z razrešitvijo, je njena odločitev, je dejal Jurša, a ni nepričakovana. Dejal je, da so koalicijski partnerji glasove za njeno razrešitev že obljubili. »Rekli so, da spoštujejo to, kar se stranka odloči,« je pojasnil Jurša. »Koalicijska pogodba je tu dokaj jasna. Ker gre za interne zadeve naše stranke, bodo to podprli,« se strinja Gantar.Pivčeva je sicer ravno danes po poročanju spletnega Večera ukinila službo ministrstva za odnose z javnostmi in promocijo. Akt o razpustitvi službe je bil objavljen na oglasni deski ministrstva, kjer so zaposleni lahko prebrali, da so bili prerazporejeni na druga delovna mesta na ministrstvu.