Janša danes pričakuje Logarjeva pojasnila

Če gre Anže Logar na evropske volitve zunaj svoje stranke in se torej odzove na vabilo Mateja Tonina, prvaka NSi, k skupnemu nastopu, bo moral zapustiti vrste SDS. Janez Janša je namreč izjavil, da je Logar poslanec SDS oziroma predsednik sveta stranke in kot tak ne more kandidirati na nobeni drugi listi. Kako je torej z Logarjevim obstankom v vrstah SDS? Danes po pričakovanjih tudi o tem za zaprtimi vrati vrh SDS in poslanci. Čez dva tedna se sestane tudi svet stranke, ki ga za zdaj še vodi Anže Logar. Ga čaka razrešitev s te funkcije?